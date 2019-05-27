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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Jokio pešimo
Apsauginė sistema, idealus kampas
Plaunamas, AA tipo baterija
2 antakių šukos, krepšelis
Panaudojus pažangią „ProtecTube“ technologija, kirptuvas apsaugotas ypač plona apsaugine plokštele su apvaliais galais, kad oda nebūtų dirginama. Be to, kirptuvas sukurtas taip, kad plaukeliai nepatektų tarp dviejų atskirai judančių kirpimo peiliukų ir nebūtų pešami.
„Philips“ nosies plaukų kirptuvo pakreipimo kampas yra idealus, kad lengvai pasiektumėte ausyse ir nosyje augančius plaukus arba antakius. Naudodami „Philips“ nosies plaukų kirptuvą galite būti tikri, kad pašalinsite visus nepageidaujamus plaukelius.
Peiliuko ir apsaugos kirpimo angos yra itin tikslios ir aštrios, kad visi plaukeliai būtų greitai ir efektyviai nukirpti.
4.6
iš 5
234
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Raimondas
27/05/2019
Lietuva
Puikus pasirinkimas
Buvau nustebintas šio įrankio funkcionalumu bei kokybe. Labai patogu naudotis, kerpa puikiai, neerzina odos, nepeša plaukų. Tikrai verta turėti ir tikrai labai patogu naudotis. Komplekte visi reikalingiausi priedai puikiai išvaizdai užtikrinti. Labai patiko antakių trumpinimo antgaliai, veikia puikiai ir užtikrina tvarkingą vaizdą. Rekomenduoju, puikus kainos ir kokybės santykis.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Patogus nosies plaukų kirptuvas, manikiūro rinkinys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Patogus nosies plaukų kirptuvas, manikiūro rinkinys
Taigers50
12/09/2025
Latvija
Ļoti labs , ērts , labi griež, nerauj , parocīgs līdzņemšanai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris
Janka
14/07/2019
Latvija
Labs produkts par lētu naudu
Neplēš deguna matiņus Var mazgāt zem ūdenskrāna Lēts produkts un kvalatatīvs,ilgi kalpo baterija.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabls deguna un ausu trimmeris
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabls deguna un ausu trimmeris