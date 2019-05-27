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  • Jokio pešimo
  • Jokio pešimo
  • Jokio pešimo
  • Jokio pešimo
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  • Jokio pešimo
  • Jokio pešimo
  • Jokio pešimo
  • Jokio pešimo

Nutraukta gamyba

Nose trimmer series 3000Patogus nosies, ausų plaukų ir antakių kirptuvas

NT3160/10

4.6
| (234) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Jokio pešimo
3000 serijos „Philips“ NOSIES PLAUKŲ KIRPTUVAS švelniai pašalina nepageidaujamus antakių, nosies ir ausų plaukus. „ProtecTube“ technologija ir specialus kirptuvo kampas padeda užtikrinti greitą, paprastą ir patogų kirpimą be jokio pešimo.
Peržiūrėti visas naudas

Greitas ir saugus antakių, nosies ir ausų plaukų kirpimas

Jokio pešimo

  • Jokio pešimo

  • Apsauginė sistema, idealus kampas

  • Plaunamas, AA tipo baterija

  • 2 antakių šukos, krepšelis

Pažangi apsaugos sistema apsaugo nuo pešimo, nubrozdinimų ir įpjovimų

Pažangi apsaugos sistema apsaugo nuo pešimo, nubrozdinimų ir įpjovimų

Panaudojus pažangią „ProtecTube“ technologija, kirptuvas apsaugotas ypač plona apsaugine plokštele su apvaliais galais, kad oda nebūtų dirginama. Be to, kirptuvas sukurtas taip, kad plaukeliai nepatektų tarp dviejų atskirai judančių kirpimo peiliukų ir nebūtų pešami.

Lengvai pasiekite nosyje arba ausyse augančius plaukus

„Philips“ nosies plaukų kirptuvo pakreipimo kampas yra idealus, kad lengvai pasiektumėte ausyse ir nosyje augančius plaukus arba antakius. Naudodami „Philips“ nosies plaukų kirptuvą galite būti tikri, kad pašalinsite visus nepageidaujamus plaukelius.

Itin tikslios ir aštrios kirpimo angos

Itin tikslios ir aštrios kirpimo angos

Peiliuko ir apsaugos kirpimo angos yra itin tikslios ir aštrios, kad visi plaukeliai būtų greitai ir efektyviai nukirpti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

234

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

27/05/2019

Lietuva

Lietuva

Puikus pasirinkimas

Buvau nustebintas šio įrankio funkcionalumu bei kokybe. Labai patogu naudotis, kerpa puikiai, neerzina odos, nepeša plaukų. Tikrai verta turėti ir tikrai labai patogu naudotis. Komplekte visi reikalingiausi priedai puikiai išvaizdai užtikrinti. Labai patiko antakių trumpinimo antgaliai, veikia puikiai ir užtikrina tvarkingą vaizdą. Rekomenduoju, puikus kainos ir kokybės santykis.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Patogus nosies plaukų kirptuvas, manikiūro rinkinys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Patogus nosies plaukų kirptuvas, manikiūro rinkinys

12/09/2025

Latvija

Latvija

Ļoti labs , ērts , labi griež, nerauj , parocīgs līdzņemšanai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Komfortabls deguna, ausu un uzacu trimmeris

14/07/2019

Latvija

Latvija

Labs produkts par lētu naudu

Neplēš deguna matiņus Var mazgāt zem ūdenskrāna Lēts produkts un kvalatatīvs,ilgi kalpo baterija.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabls deguna un ausu trimmeris

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabls deguna un ausu trimmeris

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