Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Visos serijos
Nose trimmer series 3000 Patogus nosies, ausų plaukų ir antakių kirptuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
NT3160/10
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Naudotojo vadovas
ES atitikties deklaracija
Visi (4)
Kaip įkrauti „Philips“ skustuvą, kirptuvą ar plaukų kirpimo mašinėlę?
Ar galiu plauti „Philips“ kirptuvą vandeniu?
Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
Kur galiu rasti „Philips“ kirptuvo ar plaukų kirpimo mašinėlės modelio ir serijos numerius?
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą
Rasti techninės priežiūros centrą
Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys
Garantija
Mūsų gaminių garantijos politika
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti