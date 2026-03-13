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Lyginimas
Visos serijos
7000 serijos „PerfectCare“ Lyginimo sistema
Nutraukta gamyba
Palaikymas
PSG7024/20
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EDC UKCA - English (US)
Common IIB for boiler type PSG_EU9_[20735]_NCN
Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ lyginimo sistemos lygintuvo?
Kaip nuvalyti „Philips“ lyginimo sistemos padą?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
Mano „Philips“ garų generatorius lygintuvas negamina garų
Mano lyginimo lenta yra drėgna ir matau vandenį ant grindų
Mėlyna lemputė mirksi mano „Philips“ garų generatoriaus lygintuve.
Mano „Philips“ lyginimo sistema nebeįkaista
Vandens / garų nuotėkis iš EASY DE-CALC rankenėlės ir po „Philips“ lyginimo sistemos pagrindu
Po „Philips“ garų generatoriaus pagrindu yra vandens
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