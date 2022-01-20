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  • Greitas ir galingas
  • Greitas ir galingas
  • Greitas ir galingas
  • Greitas ir galingas
  • Greitas ir galingas
  • Greitas ir galingas
  • Greitas ir galingas
  • Greitas ir galingas
  • Greitas ir galingas
  • Greitas ir galingas

Nutraukta gamyba

7000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG7028/30

5
| (43) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitas ir galingas
7000 serijos „PerfectCare“ sukurtas jūsų komfortui ir patogumui. Paprasta prižiūrėti, nes turi nuimamą vandens bakelį. Skleidžia galingus garus, kad greičiau pasiektumėte puikių rezultatų. Užtikriname, kad naudodami „OptimalTEMP“ nesudeginsite lygindami visus lyginamus drabužius.
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Lyginimo prekių ženklas

su nuimamu dideliu vandens bakeliu

Greitas ir galingas

  • Maks. 7,5 baro slėgis

  • Iki 500 g garų pliūpsnis

  • 1,8 l nuimamas vandens bakelis

  • Nešimo užraktas

Nesudeginsite drabužių

Nesudeginsite drabužių

Net jei vienu metu atliekate kelias užduotis arba jus blaško, niekada nesudeginsite drabužių. Pažadame, kad su mūsų „OptimalTEMP“ technologija ši lyginimo sistema niekada nesudegins jokio lyginamo audinio. Galite net palikti jį padėtą padu į apačią ant drabužių ar lyginimo lentos. Nesudegins, neblizgės. Užtikriname.

Jokių keičiamų nustatymų

Jokių keičiamų nustatymų

Sutaupykite vieną veiksmą kassavaitinėje lyginimo rutinoje. Daugiau nebereikės rūšiuoti audinių ar keisti nustatymų ir laukti tinkamos temperatūros. Su „OptimalTEMP“ nereguliuodami temperatūros lyginsite viską – nuo medvilninių džinsų iki gležno šilko. Viskas vyksta automatiškai ir iškart.

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Kai norėsite lengvai išlyginti sunkiai lyginamas raukšles, pasikliaukite nepertraukiamais garais, kurie atliks sunkų darbą už jus. Stebėkite, kaip nyksta raukšlės, kai naudojate papildomą garų pliūpsnį ten, kur jo reikia. Be to, tai labai pravers, kai norėsite garinti vertikaliai pakabintas užuolaidas ar atgaivinti pakabintus drabužius.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

43

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

20/01/2022

Україна

Україна

найкращий парогенератор це Philips

до цьго в мене був Perfect Care Aqwa 14 року дуже задоволеній роботою. В новому цьому утюг легенький пари більше шланг гарячіший в роботі. Працює трохи тихіше. Краще филипса немає. Ідеальний в роботі і перфекто прасування

Argumentai už

бездоганний в роботі

Argumentai prieš

немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

08/11/2021

Україна

Україна

Гладить удобно

В целом парогенератор очень хорошо справляется со своими функциями, из плюсов это ,что не надо выставлять температуру, из минусов если не пользовался дня два (стоит без воды) то первый пар идёт с ржавчиной

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор

02/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Бързо, лесно и удобно.

Отговаря на всички параметри за бързо и качествено гладене.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „FastCare Compact“, esant maksimaliai temperatūrai, suvartoja iki 30 % mažiau energijos pagal IEC 603311