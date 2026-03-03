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PSG9040/80
Lyginimo prekių ženklas
Technologija „ActiveSense“
Nesudeginsite drabužių*
Lengvas lygintuvas
Iki 750 g garų pliūpsnis
Naudodama kamerą ir dirbtinį intelektą, technologija „ActiveSense“ atpažįsta audinius.
Automatiškai reguliuoja temperatūrą ir garų kiekį, kad visi audiniai būtų tobulai išlyginti.
Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą ir automatiškai paleidžia garą
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Visiems lyginamiems audiniams