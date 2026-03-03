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Visos serijos

  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate

9000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG9040/80

1 apdovanojimas

Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
9000 serijos „PerfectCare“ turi pirmąją pasaulyje audinių nustatymo technologiją, vadinamą „ActiveSense“. Naudodamas įmontuotą kamerą ir DI, jis žino, ką lyginate, ir sureguliuoja tobulą temperatūrą ir garų kiekį, kad rezultatų pasiektumėte be vargo.
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Lyginimo prekių ženklas

Lyginimas be pastangų. Tobuli rezultatai.

Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate

  • Technologija „ActiveSense“

  • Nesudeginsite drabužių*

  • Lengvas lygintuvas

  • Iki 750 g garų pliūpsnis

Vienintelė lyginimo sistema, žinanti, ką lyginate

Vienintelė lyginimo sistema, žinanti, ką lyginate

Naudodama kamerą ir dirbtinį intelektą, technologija „ActiveSense“ atpažįsta audinius.

Automatiškai reguliuoja nustatymus

Automatiškai reguliuoja nustatymus

Automatiškai reguliuoja temperatūrą ir garų kiekį, kad visi audiniai būtų tobulai išlyginti.

Pažangi automatinė garų sistema greitesniam ir lengvesniam lyginimui

Pažangi automatinė garų sistema greitesniam ir lengvesniam lyginimui

Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą ir automatiškai paleidžia garą

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Atsakomybės apribojimai

  1. Visiems lyginamiems audiniams