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9000 serijos „PerfectCare“ Lyginimo sistema

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9000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG9040/80

9000 serijos „PerfectCare“ Lyginimo sistema

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail., 213.9 kB
  • 5 June 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare 9000 Series Steam generator iron

  • PDF fail., 324.8 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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