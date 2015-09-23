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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lanksčios „ComfortCut“ galvutės
45 min. veikimas be laido/8 h krovimas
„ComfortCut“ peiliukai turi užapvalintus kraštus, kurie glotniai slysta jūsų oda, todėl visada švariai ir maloniai nusiskusite.
Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido ir kaklo linkio, todėl švelniau skuta.
Su efektyviu ir galingu ličio jonų akumuliatoriumi galėsite daugiau kartų nusiskusti vienu įkrovimu. Po 8 valandų įkrovimo turėsite 45 ir daugiau minučių skutimosi laiko – tai apie 15 skutimų. Prijunkite 3 minutėms ir energijos pakaks nusiskusti vieną kartą.
4.5
iš 5
335
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Martynaskastel
23/09/2015
Lietuva
Skutimasis tapo itin greitas ir patogus
Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
PROPRO
21/01/2016
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Eeskujulik masin
Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
aule
11/01/2015
Eesti
väga hea
töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 PT731/16 pardel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 PT731/16 pardel
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.