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Nutraukta gamyba
Lanksčios „DualPrecision“ galvutės
50 min. veikimas be laido/1 h krovimas
Spyruoklinis kirpimo peiliukas
„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius.
Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido ir kaklo linkio, todėl švelniau skuta.
Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.
4.6
iš 5
66
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Ilmarine
02/02/2016
Latvija
Ātra uzlāde, ilgs darbības laiks
Šo skuvekli var uzlādēt ļoti ātri un, ņemot vērā manus skūšanās paradumus (es to daru 6 reizes nedēļā), bez papildus uzlādes tas darbojas aptuveni vienu mēnesi. Autonomas darbības jomā šis skuveklis ir labs, lai gan iepriekšējais manis lietotais modelis (HQ8850) joprojām nav pārspēts - Philishave bez uzlādes strādāja gandrīz divus mēnešus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Imants
26/10/2015
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Šis skuveklis ir vienkārši brīnišķīgs !
Ļoti labs produkts par adekvātu cenu.Nejēdz zīm sk
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
AndyT
04/03/2018
Polska
Golarka wysokiej jakości
Używam od roku golarki Philips PT860. Zdecydowałem się ponownie na Philipsa, ponieważ poprzednia golarka tego producenta wytrzymała 200 (dwieście) miesięcy. W porównaniu do poprzedniego modelu, PT860 jest lżejsza i cichsza. Głowice golą bardzo dokładnie i nie wywołują podrażnień skóry. Brak ruchomej głowicy jest dla mnie zaletą, ponieważ można precyzyjniej wygalać niektóre miejsca, np. pod nosem. Akumulator wystarcza na ok. 20 goleń. Do wad można zaliczyć przycisk trymera, palec się po nim ślizga i trzeba dość mocno nacisnąć, aby się otworzył. Ładowarka mogłaby mieć skręcany, sprężynujący przewód, jak w słuchawce telefonu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.