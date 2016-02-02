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  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
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  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“
  • „DualPrecision“

Nutraukta gamyba

Shaver series 5000 PowerTouchSauso skutimo barzdaskutė

PT860/16

4.6
| (66) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
„DualPrecision“
Dėl „PowerTouch“ ryte būsite dar greitesni. Barzdaskutė veikia ilgiau įkrovus vieną kartą ir turi plaunamas galvutes su „DualPrecision“ ašmenimis, todėl galėsite nusiskusti švariau. Su „PowerTouch“ visada greitai atliksite rytines procedūras.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Suima daugiau plaukelių

„DualPrecision“

  • Lanksčios „DualPrecision“ galvutės

  • 50 min. veikimas be laido/1 h krovimas

  • Spyruoklinis kirpimo peiliukas

„DualPrecision“ galvutės skuta ilgus plaukus ir trumpus šerius

„DualPrecision“ galvutės skuta ilgus plaukus ir trumpus šerius

„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius.

„Flex & Float“ prisitaiko prie veido ir kaklo linkių

„Flex & Float“ prisitaiko prie veido ir kaklo linkių

Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido ir kaklo linkio, todėl švelniau skuta.

„Super Lift & Cut“ ašmenys pakelia plaukus, kad švariau nuskustų

„Super Lift & Cut“ ašmenys pakelia plaukus, kad švariau nuskustų

Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

66

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

2

02/02/2016

Latvija

Latvija

Ātra uzlāde, ilgs darbības laiks

Šo skuvekli var uzlādēt ļoti ātri un, ņemot vērā manus skūšanās paradumus (es to daru 6 reizes nedēļā), bez papildus uzlādes tas darbojas aptuveni vienu mēnesi. Autonomas darbības jomā šis skuveklis ir labs, lai gan iepriekšējais manis lietotais modelis (HQ8850) joprojām nav pārspēts - Philishave bez uzlādes strādāja gandrīz divus mēnešus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

26/10/2015

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Šis skuveklis ir vienkārši brīnišķīgs !

Ļoti labs produkts par adekvātu cenu.Nejēdz zīm sk

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

04/03/2018

Polska

Polska

Golarka wysokiej jakości

Używam od roku golarki Philips PT860. Zdecydowałem się ponownie na Philipsa, ponieważ poprzednia golarka tego producenta wytrzymała 200 (dwieście) miesięcy. W porównaniu do poprzedniego modelu, PT860 jest lżejsza i cichsza. Głowice golą bardzo dokładnie i nie wywołują podrażnień skóry. Brak ruchomej głowicy jest dla mnie zaletą, ponieważ można precyzyjniej wygalać niektóre miejsca, np. pod nosem. Akumulator wystarcza na ok. 20 goleń. Do wad można zaliczyć przycisk trymera, palec się po nim ślizga i trzeba dość mocno nacisnąć, aby się otworzył. Ładowarka mogłaby mieć skręcany, sprężynujący przewód, jak w słuchawce telefonu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 