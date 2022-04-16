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PLAUKŲ kirpimo mašinėlės
Visos serijos
šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Nutraukta gamyba
Palaikymas
QC5130/15
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Kaip kirpti savo plaukus su „Philips“ plaukų kirpimo mašinėle ar kirptuvu?
Kodėl „Philips“ skustuve, kirptuve ar kirpimo mašinėlėje yra baltas tepalas?
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