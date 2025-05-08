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„OneBlade“ – kirpti, modeliuoti, skusti
Visos serijos
„OneBlade“
Nutraukta gamyba
Palaikymas
QP2530/20
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Kaip sužinoti, ar „Philips OneBlade“ visiškai įkrautas?
Kaip valyti „OneBlade“?
Ar galiu naudoti „Philips OneBlade“, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
Kaip naudoti „OneBlade“ kūno plaukams?
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