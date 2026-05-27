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OneBlade Veidas

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OneBladeVeidas

QP2724/20

OneBlade Veidas

Nutraukta gamyba

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3000.103.1018.1

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JK atitikties deklaracija - English (US)

  • ZIP fail., 332 kB
  • 27 May 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

    • OneBlade

    OneBlade
    360 keičiamasis peiliukas

    QP420/50
    • Kirpkite, modeliuokite kraštus ir skuskite
    • 2 x 360 keičiamasis peiliukas
    • Perdirbama popierinė pakuotė**
    • Peiliuko užtenka 4 mėnesiams*

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

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Garantija

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