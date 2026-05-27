Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
„OneBlade“ – kirpti, modeliuoti, skusti
Visos serijos
OneBlade Veidas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
QP2724/20
Eiti į parduotuvę
Užregistruokite savo gaminį
Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).
3000.103.1018.1
Interaktyvus internetinis vadovas
JK atitikties deklaracija - English (US)
Visi (13)
Kaip valyti „OneBlade“?
Kokius prietaisus galiu prijungti prie programėlės „Philips OneBlade“?
Ar galiu naudoti „Philips OneBlade“, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
Ar galiu naudoti bet kurį USB kištuko adapterį „Philips OneBlade“ įkrovimui?
Kaip naudoti „OneBlade“ kūno plaukams?
OneBlade360 keičiamasis peiliukas
HQ87 USB sieninis adapteris
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą
Rasti techninės priežiūros centrą
Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys
Garantija
Mūsų gaminių garantijos politika
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti