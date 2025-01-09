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Nutraukta gamyba
Kirpkite, modeliuokite kraštus ir skuskite
1 originalių korpuso peiliukų ir 1 korpuso komplektas
Tinka su visomis „OneBlade“ rankenomis
Nerūdijančio plieno peiliukas, kurio užtenka iki 4 mėnesių*, kad išlaikytų tą šviežią jausmą
„Philips OneBlade“ yra revoliucinis naujas hibridinis formavimo įrenginys, kuriuo galima kirpti, skusti ir kurti tvarkingas bet kokio ilgio plaukelių linijas ir kraštus. Su dvigubos apsaugos sistema – slystančia danga ir užapvalintais galiukais – skustis yra lengviau ir patogiau. Įrenginio skutimo technologija pasižymi greitai judančiu peiliuku, kuris įveikia bet kokio ilgio plaukelius.
Tinka „OneBlade“ (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) ir „OneBlade pro“ (QP65xx, QP66xx)
Patvarūs nerūdijančio plieno ašmenys, kurie tarnauja iki 4 mėnesių*, kad išlaikytų šviežumo pojūtį. Kai ant ašmenų pasirodys keitimo indikatorius – išstūmimo piktograma, ašmenų veikimas gali nebebūti optimalus. Atėjo laikas apsvarstyti galimybę pakeisti ašmenis, kad skutimo rezultatai būtų optimalūs
4.6
iš 5
161
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
StingMK
09/01/2025
Polska
Bardzo dobry zestaw w świetnej cenie! Polecam
Świetny zestaw początkowy dla osób o średnim lub miękkim zaroście. Uzupełnia domowy zestaw o dodatkowe końcówki do ciała.
Argumentai už
Cena, dodatkowe nasadki do ciała
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
26/12/2024
Polska
Ostrza , które naprawdę robią Robotę. !!!
Powiem tak jak w tytule: Ostrza robią robotę i są bardzo dokładne i wytrzymałe Poza tym ich wymiana i regulacja jest dziecinnie prosta i całe golenie sprawia frajdę i przebiega bajecznie 😀 Cena też jest bardzo atrakcyjna
Argumentai už
Łatwość użycia, wytrzymałość, komfort i bezpieczeństwo dla skóry,
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała
Morf007
22/10/2024
Polska
Akcijos dalis
Łatwe golenie!
Ostrza solidne i ostre. Nakładki pozwalają na wszechstronne i łatwe golenia ciała.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała
Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.