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  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
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  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
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  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
  • Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus

Nutraukta gamyba

OneBladeKeičiamas peiliukas

QP610/50

4.6
| (161) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus
Dviguba apsaugos sistema: slystanti danga su apvalintais galiukais daro skutimąsi lengvesnį ir patogesnį. Jo skutimo technologija pasižymi greitai judančiu peiliu, todėl lengvai kerpa bet kokio ilgio plaukus.
Peržiūrėti visas naudas

Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

Kirpkite, modeliuokite ir skuskite bet kokio ilgio plaukus

  • Kirpkite, modeliuokite kraštus ir skuskite

  • 1 originalių korpuso peiliukų ir 1 korpuso komplektas

  • Tinka su visomis „OneBlade“ rankenomis

  • Nerūdijančio plieno peiliukas, kurio užtenka iki 4 mėnesių*, kad išlaikytų tą šviežią jausmą

Unikali „OneBlade“ technologija

Unikali „OneBlade“ technologija

„Philips OneBlade“ yra revoliucinis naujas hibridinis formavimo įrenginys, kuriuo galima kirpti, skusti ir kurti tvarkingas bet kokio ilgio plaukelių linijas ir kraštus. Su dvigubos apsaugos sistema – slystančia danga ir užapvalintais galiukais – skustis yra lengviau ir patogiau. Įrenginio skutimo technologija pasižymi greitai judančiu peiliuku, kuris įveikia bet kokio ilgio plaukelius.

Tinka visoms „OneBlade“ rankenoms

Tinka visoms „OneBlade“ rankenoms

Tinka „OneBlade“ (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) ir „OneBlade pro“ (QP65xx, QP66xx)

Peiliukas, kuris lengvai nebunka

Peiliukas, kuris lengvai nebunka

Patvarūs nerūdijančio plieno ašmenys, kurie tarnauja iki 4 mėnesių*, kad išlaikytų šviežumo pojūtį. Kai ant ašmenų pasirodys keitimo indikatorius – išstūmimo piktograma, ašmenų veikimas gali nebebūti optimalus. Atėjo laikas apsvarstyti galimybę pakeisti ašmenis, kad skutimo rezultatai būtų optimalūs

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

161

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

09/01/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry zestaw w świetnej cenie! Polecam

Świetny zestaw początkowy dla osób o średnim lub miękkim zaroście. Uzupełnia domowy zestaw o dodatkowe końcówki do ciała.

Argumentai už

Cena, dodatkowe nasadki do ciała

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

26/12/2024

Polska

Polska

Ostrza , które naprawdę robią Robotę. !!!

Powiem tak jak w tytule: Ostrza robią robotę i są bardzo dokładne i wytrzymałe Poza tym ich wymiana i regulacja jest dziecinnie prosta i całe golenie sprawia frajdę i przebiega bajecznie 😀 Cena też jest bardzo atrakcyjna

Argumentai už

Łatwość użycia, wytrzymałość, komfort i bezpieczeństwo dla skóry,

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP620/50 2 x Wymienne ostrze + 2 x nasadka do ciała

22/10/2024

Polska

Polska

Łatwe golenie!

Ostrza solidne i ostre. Nakładki pozwalają na wszechstronne i łatwe golenia ciała.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade 360 QP624/50 2 x wymienne ostrze 360 + zestaw nasadek do ciała

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Atsakomybės apribojimai

  1. Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.