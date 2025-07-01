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„OneBlade“ – kirpti, modeliuoti, skusti
Visos serijos
OneBlade Keičiamas peiliukas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
QP610/50
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Visi (4)
Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
Kaip naudoti „OneBlade“ kūno plaukams?
Kaip prie „Philips OneBlade“ pritvirtinti priedus?
Kaip skusti veido plaukus su „Philips OneBlade“?
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