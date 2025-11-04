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  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
  • Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*

Nutraukta gamyba

OneBlade Pro 360Veidui + kūnui

QP6541/15

4.5
| (1034) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*
Naujasis „OneBlade Pro 360“ be vargo kirpa, kerpa ir skuba bet kokio ilgio plaukus*. Pamirškite, kad reikia naudoti kelis veiksmus ir įrankius. „OneBlade“ atlieka viską.
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Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

Kirpkite, lyginkite kraštus ir skuskite net ilgus plaukus*

  • Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

  • 14 ilgių tikslios šukos

  • Naudok drėgnai ir sausai

  • Baterijos indikatorius

Unikali „OneBlade“ technologija

Unikali „OneBlade“ technologija

„Philips OneBlade“ skustuvas pasižymi modernia technologija, skirta veido plaukų priežiūrai, ir gali skusti bet kokio ilgio plaukus. Dėl dvigubos apsaugos sistemos – lengvai slystančios dangos ir suapvalintų kampų – skusti lengva ir patogu. Skustuvo skutimo technologija pasižymi greitai judančiu kirptuvu (12 000 k. per minutę), todėl galima efektyviai nuskusti net ir ilgesnius plaukus.

Naujoviškas 360 laipsnių kampo peiliukas

Naujoviškas 360 laipsnių kampo peiliukas gali judėti į visas puses pagal jūsų veido išlinkimus. Dizainas leidžia nuolatinį odos sąlytį ir kontrolę. Lengvai kirpkite ir skuskite sunkiai pasiekiamas vietas – keliais mostais ir ypač patogiai.*

Kirpk

Naudodamas pridedamas tikslias šukas nukirpk barzdą taip, kad jos ilgis būtų vienodas. Nustatyk vieną iš 14 fiksuotų ilgių nustatymų, kad barzda būtų vos matoma, tvarkingai apkirpta arba ilgesnio stiliaus.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

1034

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

04/11/2025

Lietuva

Lietuva

Puikus ir šiuolaikiškas būdas skustis.

Puikus prietaisas pasirūpinti viso kūno plaukais.labai ilgas baterijos tarnavimo laikas, patvarūs peiliukai ir svarbiausia labai patogu pasiimti jį kartu į keliones.

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6652/61 Veidui + kūnui

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6652/61 Veidui + kūnui

31/10/2025

Lietuva

Lietuva

Visos reikalingos funkcijos viename

Jau kelis metus naudojau pirmtaką OneBlade, kuriuo buvau labai patenkintas. Atsiradus 360 Pro vonios ir higienos reikalai tapo dar lengvesni ir patogesni. Nereikia turėti daug prietaisų vonioje, viskas telpa į šį įrenginį. Patogu, greita ir saugu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui

10/03/2025

Lietuva

Lietuva

Naudoju jau labau ilgai ir džiaugiuosi!

TOBULA! Geriausias skustuvas rinkoje! Rekomenduoju!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui

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Atsakomybės apribojimai

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.