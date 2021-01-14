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  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.

OneBlade360 keičiamasis peiliukas

QP420/50

4.6
| (3078) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
Naujoviškas 360 laipsnių kampo peiliukas gali judėti į visas puses pagal jūsų veido išlinkimus. Dizainas leidžia nuolatinį odos sąlytį ir kontrolę. Lengvai kirpkite ir skuskite sunkiai pasiekiamas vietas – keliais mostais ir ypač patogiai.
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Suderinami produktai
OneBlade 360 with connectivity

OneBlade 360 with connectivity
Veidas

QP4530/30

OneBlade 360 with Connectivity

OneBlade 360 with Connectivity
Veidui + kūnui

QP4631/65

OneBlade 360

OneBlade 360
Veidas

QP2734/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Veidui + kūnui

QP2834/23

Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.

  • Kirpkite, modeliuokite kraštus ir skuskite

  • 2 x 360 keičiamasis peiliukas

  • Perdirbama popierinė pakuotė**

  • Peiliuko užtenka 4 mėnesiams*

Unikali „OneBlade“ technologija

Unikali „OneBlade“ technologija

„Philips OneBlade“ yra revoliucinis naujas hibridinis formavimo įrenginys, kuriuo galima kirpti, nusiskusti ir sukurti švarias linijas bei kraštus bet kokio ilgio plaukams. Jo dviguba apsaugos sistema – slystanti danga kartu su užapvalintais galiukais – palengvina ir patogina skutimąsi. Jo skutimosi technologija pasižymi greitai judančia kirpimo mašinėle, kuri plaukia bet kokio ilgio plaukais.

Tinka su visomis „OneBlade“ rankenomis

Tinka su visomis „OneBlade“ rankenomis

Tinka visiems „OneBlade“ prietaisams: „OneBlade“ (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), „OneBlade Pro“ (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).

Peiliukas, kuris lengvai nebunka

Peiliukas, kuris lengvai nebunka

Patvarūs nerūdijančio plieno ašmenys, kurie tarnauja iki 4 mėnesių*, kad išlaikytų šviežumo pojūtį. Kai ant ašmenų pasirodys keitimo indikatorius – išstūmimo piktograma, ašmenų veikimas gali nebebūti optimalus. Atėjo laikas apsvarstyti galimybę pakeisti ašmenis, kad skutimo rezultatai būtų optimalūs.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

3078

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

14/01/2021

Lietuva

Lietuva

Kol kas geriausias koki turėjau

Labai kompaktiškas ir gerai skuta. Ir kas svarbiausia nepesa plauku, net jei skuti be antgalio.

Argumentai už

Patogus dydis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

07/01/2021

Lietuva

Lietuva

Labai geras! Imkit nedvejoje.

Patogu naudotis. Nepeša skutant. Kokybiška. Rekomenduoju

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

06/01/2021

Lietuva

Lietuva

Patiko!

Labai puikiai skuta ir formuoja.Naudoju jau 3 mėnuo ir esu patenkintas

Argumentai už

Patogu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

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Atsakomybės apribojimai

  1. Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.

  2. Jei yra galimybių