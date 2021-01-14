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Visos serijos

  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
  • Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.

OneBlade 360 with ConnectivityVeidui + kūnui

QP4631/65

4.6
| (3078) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.
Naujasis „OneBlade 360“ kerpa, skuta ir formuoja bet kokio ilgio plaukus dar lengviau. Nesunkiai kirpkite ir skuskite net sunkiausiai pasiekiamas vietas atlikdami mažiau judesių*. Pamirškite apie įvairias procedūras ir įrankius. „OneBlade“ pasirūpins viskuo.
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Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

Lengvai kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio plauk.

  • Kirpk, skusk, formuok

  • 360 laipsnių kampo peiliukas

  • „Penki viename“ reguliuojamos šukos

  • Individualizuota, prijungta patirtis

Unikali „OneBlade“ technologija

Unikali „OneBlade“ technologija

„Philips OneBlade“ skustuvas pasižymi modernia technologija, skirta veido plaukų priežiūrai, ir gali skusti bet kokio ilgio plaukus. Dėl dvigubos apsaugos sistemos – lengvai slystančios dangos ir suapvalintų kampų – skusti lengva ir patogu. Skustuvo skutimo technologija pasižymi greitai judančiu kirptuvu (12 000 k. per minutę), todėl galima efektyviai nuskusti net ir ilgesnius plaukus.

Naujoviškas 360 laipsnių kampo peiliukas

Naujoviškas 360 laipsnių kampo peiliukas

Naujoviškas 360 peiliukas gali judėti į visas puses pagal jūsų veido išlinkimus. Ši konstrukcija užtikrina nuolatinį kontaktą su oda ir gerą kontrolę. Lengvai kirpkite ir skuskite sunkiai pasiekiamas vietas – keliais mostais ir ypač patogiai.

„Penki viename“ reguliuojamos šukos

„Penki viename“ reguliuojamos šukos

Unikali atvirų šukų konstrukcija, skirta efektyviam kirpimui, neužkemšant ir nepertraukiant darbo – net ilgiems ir storiems plaukams.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    • OneBlade

    OneBlade
    360 keičiamasis peiliukas

    QP420/50
    • Kirpkite, modeliuokite kraštus ir skuskite
    • 2 x 360 keičiamasis peiliukas
    • Perdirbama popierinė pakuotė**
    • Peiliuko užtenka 4 mėnesiams*

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

3078

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

14/01/2021

Lietuva

Lietuva

Kol kas geriausias koki turėjau

Labai kompaktiškas ir gerai skuta. Ir kas svarbiausia nepesa plauku, net jei skuti be antgalio.

Argumentai už

Patogus dydis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

07/01/2021

Lietuva

Lietuva

Labai geras! Imkit nedvejoje.

Patogu naudotis. Nepeša skutant. Kokybiška. Rekomenduoju

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

06/01/2021

Lietuva

Lietuva

Patiko!

Labai puikiai skuta ir formuoja.Naudoju jau 3 mėnuo ir esu patenkintas

Argumentai už

Patogu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

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Atsakomybės apribojimai

  1. Lyginant su senesniu modeliu QP210

  2. geriausiam skutimuisi. Kai švariai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.