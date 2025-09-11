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„OneBlade“ – kirpti, modeliuoti, skusti
Visos serijos
OneBlade 360 with Connectivity Veidui + kūnui
Palaikymas
QP4631/65
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User Manual- Philips OneBlade
Interaktyvus internetinis vadovas
Data Act Document
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Kaip valyti „OneBlade“?
Kaip atšaukti „OneBlade Club“ peiliukų keitimo planą?
Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
Ar galiu naudoti „Philips OneBlade“ drėgnam arba sausam skutimui?
Kada reikia keisti „Philips OneBlade“ peiliuką?
OneBlade360 keičiamasis peiliukas
HQ87 USB sieninis adapteris
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