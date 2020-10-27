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Nutraukta gamyba
RQ1085/22
Su „Jet Clean“ sistema
Tris nepriklausomos lanksčios galvutės skutimosi įtaise, kuris sukasi visu judesio diapazonu. Šis unikalus derinys užtikrina optimalų sąlytį su oda nelygiose vietose, todėl nuskutami net ir patys problematiškiausi sprando plaukai.
Trys „Triple Track“ galvučių skutimo žiedai suteikia 50% didesnį skutimo paviršių nei standartinės viengubos besisukančios skutimo galvutės.
Šios elektrinės barzdaskutės dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai nuskuta prie pat odos paviršiaus.
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Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.