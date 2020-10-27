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  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
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  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
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  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje

Nutraukta gamyba

arcitecElektrinis skustuvas

RQ1085/22

1 apdovanojimas

Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
Vyrams, ieškantiems tik geriausio – elektrinė barzdaskutė „Philips arcitec“ RQ1085 su „Flex & Pivot“ funkcija ir „Triple-Track“ skutimo galvutėmis skuta neįtikėtinai švariai – net ant kaklo.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Tobula skutimosi švara, net ir ant sprando

Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje

  • Su „Jet Clean“ sistema

„Flex & Pivot“ funkcija prisitaiko prie visų veido linkių

„Flex & Pivot“ funkcija prisitaiko prie visų veido linkių

Tris nepriklausomos lanksčios galvutės skutimosi įtaise, kuris sukasi visu judesio diapazonu. Šis unikalus derinys užtikrina optimalų sąlytį su oda nelygiose vietose, todėl nuskutami net ir patys problematiškiausi sprando plaukai.

„Triple-Track“ skutimo galvutės su 50% daugiau skutimo sistemų

„Triple-Track“ skutimo galvutės su 50% daugiau skutimo sistemų

Trys „Triple Track“ galvučių skutimo žiedai suteikia 50% didesnį skutimo paviršių nei standartinės viengubos besisukančios skutimo galvutės.

„Super Lift & Cut“ technologija

„Super Lift & Cut“ technologija

Šios elektrinės barzdaskutės dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai nuskuta prie pat odos paviršiaus.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 