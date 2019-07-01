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Nutraukta gamyba
„CloseCut“ peiliukų sistema
4 krypčių „Flex“ galvutės
Spyruoklinis kirpimo peiliukas
Skuskitės lengvai. Patvarūs „CloseCut“ peiliukai pasigalanda patys kaskart juos naudojant.
„Flex“ galvutės, nepriklausomai judančios 4 kryptimis, prisitaiko prie kiekvieno veido linkio, kad lengvai nuskustumėte net kaklo ir žandenų liniją.
Tiesiog atidarykite galvutes ir naudodami pridėtą šepetėlį išvalykite susikaupusius plaukus.
4.6
iš 5
113
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
stanislovas
01/07/2019
Lietuva
ilgai tarnauja elementas be įkrovos
patogi kelionėje, komfortiška naudoti. Švariai skuta, patogus išvalymas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė
Paulius
19/12/2016
Lietuva
Puiki savo klasėje
Labai maloniai laikosi rankoje,paprasta priežiūra.Rezultatas po skutimosi tenkina.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė
Norrmis
03/09/2017
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Philips vienmēr kvalitatīvs
Jau iepriekš 3 gadus lietoju Philips bārdas trimmeri, tāpēc iegādājos šo. Liels plus bija cenas un pašuzasinošo asmeņu esamība, kas arī noteica izvēlēties tieši šo modeli. Protams jaudas un baterijas darba laiks varētu būt lielāks, bet ir ļoti pietiekami.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1310/04 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1310/04 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
Lyginama su kitomis paprastomis pirmaujančių gamintojų barzdaskutėmis su tinkleliu arba rotacinėmis barzdaskutėmis