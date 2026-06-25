GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Shaver 1000 Series Elektrinis skustuvas

Palaikymas

Shaver 1000 SeriesElektrinis skustuvas

S1142/00

Shaver 1000 Series Elektrinis skustuvas

Eiti į parduotuvę

Maksimaliai išnaudokite gaminį

Užregistruokite savo gaminį

Gaukite pratęsta garantiją

Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

JK atitikties deklaracija - English (US)

  • PDF fail., 45.4 kB
  • 10 May 2025

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 971.7 kB
  • 18 June 2024

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

    • SH30

    SH30
    Keičiamos skutimo galvutės

    SH30/50
    • „PowerCut“ peiliukai
    • Tinka „Shaver S1000“, „Shaver S2000“ ir „Shaver S3000 series“
    • Tinka „S5000 series“ apvaliai formai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Garantija ir techninė priežiūra

Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą

Rasti techninės priežiūros centrą

Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys

Garantija

Mūsų gaminių garantijos politika

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti