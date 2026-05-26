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  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
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  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
  • Švarus skutimasis, nereikia nerimauti

Nutraukta gamyba

Shaver series 1000Sauso skutimo elektrinė barzdaskutė, 1000 serija

S1332/41

4.6
| (618) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Švarus skutimasis, nereikia nerimauti
Su visiškai plaunamu „Philips Shaver Series 1000“ ir savaime pasigalandančiais „PowerCut“ peiliukais lengvai ir patogiai nusiskusite už prieinamą kainą.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Švarus skutimasis, nereikia nerimauti

  • „PowerCut“ peiliukai

  • Atidaroma vienu palietimu

  • Naudojama su laidu ir be laido

Slysta oda taip, kad nuskustumėte glotniai ir vienodai

Slysta oda taip, kad nuskustumėte glotniai ir vienodai

„Philips“ skustuvas skuta švariai ir maloniai. Jo 27 „PowerCut“ peiliukai kiekvieną plauką nuskuta tiesiai virš odos, todėl kaskart nusiskusite glotniai ir vienodai. 

Atidaroma vienu palietimu, kad būtų lengva valyti

Atidaroma vienu palietimu, kad būtų lengva valyti

Išvalykite elektrinį skustuvą vieno mygtuko paspaudimu. Atidarykite skustuvo galvutę ir išplaukite vandeniu.

Naudokite su laidu ar be laido

Naudokite su laidu ar be laido

Naudokite patogią belaidę barzdaskutę ir išvenkite susipainiojusių laidų. Arba prijunkite ją prie elektros lizdo bei patikimai skuskitės su laidu, kai akumuliatorius išsikrovęs.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

618

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

26/05/2026

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Už savo kainą - puikus gaminys

Atlieka viską, ko norisi iš plaunamos barzdaskutės. Sunku dar ko nors norėti iš tokio nebrangaus, bet kokybiško produkto

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Date of Use 2026-05-01

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Date of Use 2026-05-01

05/06/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puikiai veikia, nesitikėjau

Puikiai veikia, labai patikimas, nesitikėjau už tokią kainą

Argumentai už

Gal kol naujas, bet labai greitai ir švariai skuta

Argumentai prieš

Nesimato kiek liko baterijos

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 1000 Series S1142/00 Elektrinis skustuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 1000 Series S1142/00 Elektrinis skustuvas

21/11/2022

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys

Noriu rekomenduoti šį prietaisą visiems, kas rūpinasi savo išvaizda, neturi daug laiko, bet nori atrodyti tvarkingai ir stilingai.

Argumentai už

Tobulai nuskuta ir palieka švarios odos įvaizdį

Argumentai prieš

Neradau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1332/41 Sauso skutimo elektrinė barzdaskutė, 1000 serija

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1332/41 Sauso skutimo elektrinė barzdaskutė, 1000 serija

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 