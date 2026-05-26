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Nutraukta gamyba
„PowerCut“ peiliukai
Atidaroma vienu palietimu
Naudojama su laidu ir be laido
„Philips“ skustuvas skuta švariai ir maloniai. Jo 27 „PowerCut“ peiliukai kiekvieną plauką nuskuta tiesiai virš odos, todėl kaskart nusiskusite glotniai ir vienodai.
Išvalykite elektrinį skustuvą vieno mygtuko paspaudimu. Atidarykite skustuvo galvutę ir išplaukite vandeniu.
Naudokite patogią belaidę barzdaskutę ir išvenkite susipainiojusių laidų. Arba prijunkite ją prie elektros lizdo bei patikimai skuskitės su laidu, kai akumuliatorius išsikrovęs.
4.6
iš 5
618
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
zaliasmiskas
26/05/2026
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Už savo kainą - puikus gaminys
Atlieka viską, ko norisi iš plaunamos barzdaskutės. Sunku dar ko nors norėti iš tokio nebrangaus, bet kokybiško produkto
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Date of Use 2026-05-01
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 3000X Series X3002/00 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Date of Use 2026-05-01
05/06/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Puikiai veikia, nesitikėjau
Puikiai veikia, labai patikimas, nesitikėjau už tokią kainą
Argumentai už
Gal kol naujas, bet labai greitai ir švariai skuta
Argumentai prieš
Nesimato kiek liko baterijos
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 1000 Series S1142/00 Elektrinis skustuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver 1000 Series S1142/00 Elektrinis skustuvas
Patenkintas klientas
21/11/2022
Lietuva
Puikus gaminys
Noriu rekomenduoti šį prietaisą visiems, kas rūpinasi savo išvaizda, neturi daug laiko, bet nori atrodyti tvarkingai ir stilingai.
Argumentai už
Tobulai nuskuta ir palieka švarios odos įvaizdį
Argumentai prieš
Neradau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1332/41 Sauso skutimo elektrinė barzdaskutė, 1000 serija
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 1000 S1332/41 Sauso skutimo elektrinė barzdaskutė, 1000 serija
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.