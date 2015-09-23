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  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis
  • Patogus sausas skutimasis

Nutraukta gamyba

Shaver series 3000Sauso skutimo barzdaskutė

S3110/06

4.5
| (335) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Patogus sausas skutimasis
Už patrauklią kainą įsigyjamas „Shaver Series 3000“ užtikrina lengvą ir dar patogesnį skutimąsi. Naudojant 4 krypčių „Flex“ galvutes ir „ComfortCut“ peiliukų sistemą užtikrinamas puikus rezultatas.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Patogu ir švaru

Patogus sausas skutimasis

  • „ComfortCut“ peiliukų sistema

  • 4 krypčių „Flex“ galvutės

Suapvalinti kraštai užtikrina švelnų ir saugų slydimą oda

Suapvalinti kraštai užtikrina švelnų ir saugų slydimą oda

Patogus sausas skutimasis. Mūsų „ComfortCut“ peiliukų sistema su apvalaus profilio galvutėmis švelniai slysta per odą ir saugo ją nuo įpjovimų bei įkirpimų.

Galvutės juda 4 kryptimis, kad skusdami lengvai pasiektumėte kiekvieną linkį

Galvutės juda 4 kryptimis, kad skusdami lengvai pasiektumėte kiekvieną linkį

„Flex“ galvutės, nepriklausomai judančios 4 kryptimis, prisitaiko prie kiekvieno veido linkio, kad lengvai nuskustumėte net kaklo ir žandenų liniją.

Nuolat metų metus išlaikoma maksimali galia

Nuolat metų metus išlaikoma maksimali galia

Skuskite ilgiau kaskart įkrovę. Jūsų barzdaskutė veiks taip gal galingai metų metus, nes joje įmontuotas galingas ir efektyvus ličio jonų akumuliatorius.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

335

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

23/09/2015

Lietuva

Lietuva

Skutimasis tapo itin greitas ir patogus

Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

21/01/2016

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Eeskujulik masin

Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

11/01/2015

Eesti

Eesti

väga hea

töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 PT731/16 pardel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 PT731/16 pardel

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 