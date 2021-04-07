30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
„MultiPrecision“ peiliukų sistema
5 krypčių „Flex“ galvutės
„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas
Skuskitės greitai ir švariai. „MultiPrecision“ peiliukų sistema pakelia ir nukerpa visus plaukelius ir trumpus barzdaplaukius vos keliais brūkštelėjimais.
5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai 5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenų liniją.
Nusiskuskite dar švariau su „Super Lift & Cut“ technologija. Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
629
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Aligy
07/04/2021
Lietuva
Puikus gaminys
Naudoju jau nepirma barzdaskute,tiesiog puikus vyriski daikciukai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5530/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5530/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Barzdočiaus draugė
30/11/2020
Lietuva
Philips darbuotojas
Tyli ir patogi naudoti
[Employee of philipsglobal] Pirkau dovanų. Atsiliepimai tik geriausi. Dirba itin manevringai ir gerai. Skuta švariai ir pats dirbančios barzdaskutės garsas nėra įkyrus. Valymas patogus.
Argumentai už
Skuta švariai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5130/06 Sauso skutimo barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5130/06 Sauso skutimo barzdaskutė
plikis
08/07/2019
Lietuva
Puiki barzdaskutė!
Pirkau ją skųsti galvai - kuo puikiausiai susitvarko su šia užduotimi. Papildomas antgalis puikiai tinka ūsų modeliavimui. Baterija laiko pakankamai ilgai, nereikia dažnai krauti. Forma patogi laikyti rankoje. Lengvai išsiardo plovimui.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5110/06 Sauso skutimo barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5110/06 Sauso skutimo barzdaskutė
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.