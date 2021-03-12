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  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
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  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis
  • Saugus sausas arba šlapias skutimasis

Nutraukta gamyba

Shaver series 5000Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

S5420/06

4.5
| (649) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Saugus sausas arba šlapias skutimasis
„AquaTouch“ barzdaskutė saugo jūsų odą, kol mėgaujatės gaivinančiu skutimusi. „MultiPrecision“ peiliukų sistema su suapvalintomis galvutėmis lengvai slysta oda ir tuo pačiu ją saugo.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

10 k. saugesnis skutimasis nei su įprastu peiliuku

Saugus sausas arba šlapias skutimasis

  • „MultiPrecision“ peiliukų sistema

  • 45 min. veikimas be laido/1 h krovimas

  • „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

Suapvalintos galvutės glotniai slysta ir apsaugo odą

Suapvalintos galvutės glotniai slysta ir apsaugo odą

Skuskitės nebijodami įsikirpti ar įsipjauti. „MultiPrecision“ peiliukų sistema su suapvalintomis galvutėmis lengvai slysta oda ir ją saugo.

Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausai arba drėgnai

Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausai arba drėgnai

Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net ir duše.

Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus plaukelius

Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus plaukelius

Skuskitės greitai ir švariai. „MultiPrecision“ peiliukų sistema pakelia ir nukerpa visus plaukelius ir trumpus barzdaplaukius vos keliais brūkštelėjimais.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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  • Award image AWARD-612378

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

649

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

12/03/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys

Visapusikai puikus prietaisas,esu patenkintas siuo gaminiu.rekomenduoju visiems

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5250/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5250/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Išskirtinės kokybės barzdaskutė ypač tinkanti jautriai odai

Barzdaskutė ypač tinkama jautrią odą turintiems. Patogi tiek laikyti rankoje, tiek valyti. Puikiai apima visas veido vietas, net ir sunkiai pasiekiamas. Ilgai laiko baterija, kas tikrai džiugina.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5420/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5420/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

02/07/2019

Lietuva

Lietuva

Geras dalykas

Greitai pasikrauna, skuta. Lengvai antgaliai keiciasi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5672/41 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5672/41 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. 10 k. saugesnis skutimasis nei su įprastu peiliuku – Tyrimas atliktas Vokietijoje, 2015 m., po 21 d. pripratimo laikotarpio