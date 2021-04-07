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  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
  • Dailiai ir švariai, greitas skutimasis

Nutraukta gamyba

Shaver series 5000Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

S5572/10

4.5
| (629) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Dailiai ir švariai, greitas skutimasis
Naudodamiesi šiuo „Shaver Series 5000“ ryte nusiskusite greičiau, nes jame įrengta greita „MultiPrecision“ peiliukų sistema su plaunamomis galvutėmis.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

10 k. saugesnis skutimasis nei su įprastu peiliuku*

Dailiai ir švariai, greitas skutimasis

  • „MultiPrecision“ peiliukų sistema

  • 5 krypčių „Flex“ galvutės

  • „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

  • „SmartClean“ sistema

Suapvalintos galvutės glotniai slysta ir apsaugo odą

Suapvalintos galvutės glotniai slysta ir apsaugo odą

Skuskitės nebijodami įsikirpti ar įsipjauti. „MultiPrecision“ peiliukų sistema su suapvalintomis galvutėmis lengvai slysta oda ir ją saugo.

Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausai arba drėgnai

Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausai arba drėgnai

Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net ir duše.

Nuskusite tankias barzdos vietas su 20 % didesne galia

Nuskusite tankias barzdos vietas su 20 % didesne galia

Įjunkite „Turbo+“ režimą ir tankias barzdos vietas skuskite 20 % didesniu greičiu.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

629

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

07/04/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys

Naudoju jau nepirma barzdaskute,tiesiog puikus vyriski daikciukai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5530/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5530/06 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

30/11/2020

Lietuva

Lietuva

Philips darbuotojas

Tyli ir patogi naudoti

[Employee of philipsglobal] Pirkau dovanų. Atsiliepimai tik geriausi. Dirba itin manevringai ir gerai. Skuta švariai ir pats dirbančios barzdaskutės garsas nėra įkyrus. Valymas patogus.

Argumentai už

Skuta švariai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5130/06 Sauso skutimo barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5130/06 Sauso skutimo barzdaskutė

08/07/2019

Lietuva

Lietuva

Puiki barzdaskutė!

Pirkau ją skųsti galvai - kuo puikiausiai susitvarko su šia užduotimi. Papildomas antgalis puikiai tinka ūsų modeliavimui. Baterija laiko pakankamai ilgai, nereikia dažnai krauti. Forma patogi laikyti rankoje. Lengvai išsiardo plovimui.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5110/06 Sauso skutimo barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5110/06 Sauso skutimo barzdaskutė

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. 10 k. saugesnis skutimasis nei su įprastu peiliuku – Tyrimas atliktas Vokietijoje, 2015 m., po 21 d. pripratimo laikotarpio

  2. 20 % didesnė galia – palyginus su tą, kai nenaudojamas „Turbo+“ režimas