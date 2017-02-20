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Nutraukta gamyba
„MultiPrecision“ peiliukų sistema
50 min. veikimas be laido/1 h krovimas
„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas
Skuskitės nebijodami įsikirpti ar įsipjauti. „MultiPrecision“ peiliukų sistema su suapvalintomis galvutėmis lengvai slysta oda ir ją saugo.
Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net ir duše.
Įjunkite „Turbo“ režimą ir tankias barzdos vietas skuskite greičiau su 10 % didesne galia.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
21
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Rafal2
20/02/2017
Polska
super golarka
Posiadam golarke od 2 tygodni.Do tej pory golilem sie maszynka reczna,bo bylem sceptycznie nastawiony do golarek elektrycznych.Wychodzilem z zalozenia,ze beda podraznialy skore.Ale postanowilem zaryzykowac i zakupilem golarke Philips S5620/12.I to byl strzal w 10!!!.W koncu dokladne i gladkie golenie(zwlaszcza na szyi),zero podraznien.Polecam kazdemu,kto nie jest przekonany.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5620/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5620/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
andreypl
07/10/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Super fajna golarka
Bardzo dokładnie goli. Ładowarka jest super wytrzymała, starcza na bardzo długi okres eksploatacji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5620/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5620/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Cassius
03/05/2016
Polska
Gwarancja jakości
Produkty Philipsa to gwarancja jakości i rewelacyjnych rozwiązań. To już moja druga maszynka tej firmy. Zmieniłem nie ze względu na uszkodzenie poprzedniej ale ze względu na stępione ostrza, a służyła mi uwaga 4 lata bez wymiany ostrzy i nadal da się nią ogolić, ale nie jest już tak skuteczna.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5620/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 S5620/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
10 k. saugesnis skutimasis nei su įprastu peiliuku – Tyrimas atliktas Vokietijoje, 2015 m., po 21 d. pripratimo laikotarpio