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Shaver Series 5000 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

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Shaver Series 5000Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S5885/10

Shaver Series 5000 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

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Greito pasirengimo darbui vadovas

  • PDF fail., 6 MB
  • 13 October 2025

Data Act Document

  • PDF fail., 207.8 kB
  • 24 September 2025

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

    • SH71

    SH71
    Keičiamos skutimo galvutės

    SH71/50
    • „SteelPrecision“ peiliukai
    • Tinka S7000 serijai
    • Atitinka S5000 apvalią formą
    • Tinka 500 serijai
    • Netinka S5000 apvalios formos

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

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