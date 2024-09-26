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  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai
  • Galingas skutimas, švelnus odai

Shaver Series 5000Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S5887/10

4.6
| (1336) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Galingas skutimas, švelnus odai
5000 serijos „Philips“ skustuvas galingai ir vienu perbraukimu nuskuta dar daugiau plaukelių*. Skustuvas pasižymi pažangia „SkinIQ“ technologija, todėl nustato plaukelių tankumą ir prie jo prisitaiko, kad mažiau dirgintų odą.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

su „SkinIQ“ technologija

Galingas skutimas, švelnus odai

  • „SteelPrecision“ peiliukai

  • „PowerAdapt“ jutiklis

  • 360-D lanksčios galvutės

  • Integr. spyruoklinis kirpimo peiliukas

  • 7 m. variklio ir akumul. veikimo trukmė

Galingas veikimas kaskart perbraukus

Galingas veikimas kaskart perbraukus

„SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 000 skutimo veiksmų per minutę ir nuskuta daugiau plaukelių vienu perbraukimu*. 45 didelio našumo peiliukai savaime pasigalanda ir yra pagaminti Europoje.

Prisitaiko prie barzdos, kad skustumėte be pastangų

Prisitaiko prie barzdos, kad skustumėte be pastangų

Išmanus veido ir plaukelių jutiklis nuskaito plaukelių tankį 250 kartų per sekundę. Ši technologija automatiškai pritaiko skutimo galią, kad skustumėte švelniai ir be pastangų.

Lanksčios galvutės atkartoja veido kontūrus

Lanksčios galvutės atkartoja veido kontūrus

Visiškai lanksčios galvutės sukasi 360°, kad atkartotų veido kontūrus. Pajuskite optimalų kontaktą su oda, kad nusiskustumėte glotniai ir patogiai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    • SH71

    SH71
    Keičiamos skutimo galvutės

    SH71/50
    • „SteelPrecision“ peiliukai
    • Tinka S7000 serijai
    • Atitinka S5000 apvalią formą
    • Tinka 500 serijai
    • Netinka S5000 apvalios formos

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

1336

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

26/09/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Paprasta naudoti ir valyti. Patenkintas gaminiu.

Gaminiu patenkintas. Rekomenduočiau įsigyti ir pabandyti.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/10 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/10 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

11/07/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Viskas puiku

Jūsų gaminius seniai rekomenduojame,nes barzdaskutėmis ir plaukų kirpimo mašinėlės naudojamės apie 25 metus

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5887/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5887/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

13/05/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Viskas puiku

Turėjau senesnio modelio kuris pasiteisino. Paseno ir nėra dalių.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/35 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver Series 5000 S5885/35 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. Išbandyta palyginti su „Philips“ 3000 serija.