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Nutraukta gamyba
„SkinGlide“ žiedai
„GentlePrecisionPRO“ ašmenys
„SmartClick“ barzdos formavimo priedas
Skuskitės patogiau su nuo trinties apsaugančiais „SkinGlide“ žiedais, padengtais mikrosferomis. Tūkstančiai smulkių, į stiklą panašių, apvalių sferų sumažina trintį ir paviršiaus tarp skustuvo ir odos pasipriešinimą. Todėl skustuvas švelniai ir lengvai slysta, o oda nedirginama.
Mūsų patobulinta skutimo sistema pasižymi odos apsaugos technologija ir yra sukurta taip, kad skustų plaukelius ir neliestų odos. V formos ašmenys nukreipia odą nuo ašmenų taip, kad būtų skutama arti odos, bet švelniai. Tinka net 3 dienų barzdelei.
Mūsų skustuvo galvutės lengvai lankstosi 5 kryptimis ir švelniai prisitaiko prie visų veido ir kaklo kontūrų. Norint skusti arčiau odos, reikia mažiau spausti, tad taip sumažinamas odos patiriamas stresas.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
545
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Timotis
19/07/2019
Lietuva
Puikus skustuvas
Puikus skustuvas. Lengva naudotis, puikiai skuta. Nepamainomas kelionėse, nes yra belaidis. Krovimo užtenka keliems skutimams. Galima naudoti skustis tiek sausu būdu tiek su skutimosi putomis. Tuomet rezultatas dar geresnis. Plovimo stotelė puikiai išvalo peiliukus. Puikus pirkinys.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7720/26 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7720/26 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Ramuniuks
08/07/2019
Lietuva
Gera mašinėle tiek barzdai tiek plaukams
Tikrai gera mašinėlė, su kuria sunku įsipjauti (Ar net neįmanoma?), tačiau bent ant manęs nepaima kai kurių plaukų ir tenka pasitvarkyti peiliuku. Taip pat, jeigu begstate formuoti aštriais kampais, su elektronine mašinėle tai gali būti sunkiau. Kas man labai patiko, tai barzdos formavimo prietaisas, kuris puikiai skuta mano galvą "Plikai".
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7530/50 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7530/50 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Direcmailas
01/07/2019
Lietuva
Puikus produktas
Tai jau trečia mano Philips barzdaskutė. Kaip ir pirmom dviem, šiai priekaištų neturiu. Skuta švariai ir greitai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7310/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7310/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
Geriausias „Philips“ gaminys jautriai odai, palyginti su kitais „Philips“ skustuvais