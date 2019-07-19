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  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
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  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
  • Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis

Nutraukta gamyba

Shaver series 7000Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

S7720/26

4.4
| (545) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis
Su „Philips“ 7000 serija išvengsite pagrindinių odos sudirginimo požymių. Dėl „SkinGlide“ žiedų su nuo trinties apsaugančia danga skustuvas slysta veidu be pastangų. Jo ašmenys skuta arti odos ir ją apsaugo. Tinka net 3 dienų barzdelei skusti.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Geriausias „Philips“ gaminys jautriai odai*

Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis

  • „SkinGlide“ žiedai

  • „GentlePrecisionPRO“ ašmenys

  • „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

  • „SmartClean“ sistema

Švelniai slystantys „SkinGlide“ žiedai su nuo trinties apsaugančia danga

Švelniai slystantys „SkinGlide“ žiedai su nuo trinties apsaugančia danga

Skuskitės patogiau su nuo trinties apsaugančiais „SkinGlide“ žiedais, padengtais mikrosferomis. Tūkstančiai smulkių, į stiklą panašių, apvalių sferų sumažina trintį ir paviršiaus tarp skustuvo ir odos pasipriešinimą. Todėl skustuvas švelniai ir lengvai slysta, o oda nedirginama.

Ašmenys apsaugo odą ir skuta arti odos net 3 dienų barzdelę

Ašmenys apsaugo odą ir skuta arti odos net 3 dienų barzdelę

Mūsų patobulinta skutimo sistema pasižymi odos apsaugos technologija ir yra sukurta taip, kad skustų plaukelius ir neliestų odos. V formos ašmenys nukreipia odą nuo ašmenų taip, kad būtų skutama arti odos, bet švelniai. Tinka net 3 dienų barzdelei.

5 krypčių lanksčios galvutės prisitaiko prie kontūrų, todėl reikia mažiau spausti

5 krypčių lanksčios galvutės prisitaiko prie kontūrų, todėl reikia mažiau spausti

Mūsų skustuvo galvutės lengvai lankstosi 5 kryptimis ir švelniai prisitaiko prie visų veido ir kaklo kontūrų. Norint skusti arčiau odos, reikia mažiau spausti, tad taip sumažinamas odos patiriamas stresas.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

545

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

19/07/2019

Lietuva

Lietuva

Puikus skustuvas

Puikus skustuvas. Lengva naudotis, puikiai skuta. Nepamainomas kelionėse, nes yra belaidis. Krovimo užtenka keliems skutimams. Galima naudoti skustis tiek sausu būdu tiek su skutimosi putomis. Tuomet rezultatas dar geresnis. Plovimo stotelė puikiai išvalo peiliukus. Puikus pirkinys.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7720/26 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7720/26 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

08/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera mašinėle tiek barzdai tiek plaukams

Tikrai gera mašinėlė, su kuria sunku įsipjauti (Ar net neįmanoma?), tačiau bent ant manęs nepaima kai kurių plaukų ir tenka pasitvarkyti peiliuku. Taip pat, jeigu begstate formuoti aštriais kampais, su elektronine mašinėle tai gali būti sunkiau. Kas man labai patiko, tai barzdos formavimo prietaisas, kuris puikiai skuta mano galvą "Plikai".

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7530/50 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7530/50 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

Puikus produktas

Tai jau trečia mano Philips barzdaskutė. Kaip ir pirmom dviem, šiai priekaištų neturiu. Skuta švariai ir greitai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7310/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7310/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. Geriausias „Philips“ gaminys jautriai odai, palyginti su kitais „Philips“ skustuvais