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Visos serijos

  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
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  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
  • Švarus skutimasis, net turint jautrią odą

Nutraukta gamyba

Shaver series 7000Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

S7960/17

4.7
| (194) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Švarus skutimasis, net turint jautrią odą
„Philips Shaver Series 7000“ sukurtas jautriai odai švariai skusti. Kartu su dermatologais pateikiame asmenines rekomendacijas, kurios padeda vyrams susidoroti su konkrečiomis jų odos problemomis. Nes kiekviena oda skirtinga.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Geriausias gaminys jautriai odai

Švarus skutimasis, net turint jautrią odą

  • „SkinGlide“ žiedai

  • „GentlePrecision“ peiliukai

  • „BeardAdapt“ jutiklis

  • Asmeninis skutimosi planas

„SkinGlide“ žiedai su mikrosferomis, kad slydimas būtų glotnesnis

„SkinGlide“ žiedai su mikrosferomis, kad slydimas būtų glotnesnis

Su „Philips“ pažangia mikrorutuliukų technologija slydimas bus sklandus. Pasisėmus įkvėpimo iš aerodinaminių slydimo principų, skustuvo žiedai buvo padengti tūkstančiais mažų, stiklinių sferų, kad odos komfortas būtų didžiausias.

Švariai skutantis veido skustuvas jautriai odai skusti

Švariai skutantis veido skustuvas jautriai odai skusti

Jautriai odai skusti skirtas elektrinis skustuvas turi „GentlePrecision“ peiliukus, kad mažiau trauktų ir reikėtų mažiau kartų braukti per odą. Net skutant 3 dienų barzdelę.

Įveiks ir tankias barzdas

Įveiks ir tankias barzdas

Šis elektrinis skustuvas turi „BeardAdapt“ jutiklį, kuris nuskaito barzdos tankį. Tuomet jis automatiškai sureguliuoja veikimo galią. Paprasta.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

194

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

05/03/2021

Lietuva

Lietuva

Super atlieka savo darbą

Rekomenduoju tikrai verta įsigyti,atitiko viską kaip reklamoj.

Argumentai už

Pranoko lūkeščius

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7930/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7930/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

28/12/2019

Eesti

Eesti

Toode sobib väga hästi tundlikule nahale

Ajab väga nahalähedaselt ilma ärrituseta ja kiirelt

Argumentai už

Kiire, vaikne, hea aku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel

07/08/2019

Eesti

Eesti

Tundlikule nahale meelepärane

Tundlikule nahale väga hea pardel. Ei katku ja saab kiirelt habeme ära aetud.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 