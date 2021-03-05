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Nutraukta gamyba
„SkinGlide“ žiedai
„GentlePrecision“ peiliukai
„BeardAdapt“ jutiklis
Asmeninis skutimosi planas
Su „Philips“ pažangia mikrorutuliukų technologija slydimas bus sklandus. Pasisėmus įkvėpimo iš aerodinaminių slydimo principų, skustuvo žiedai buvo padengti tūkstančiais mažų, stiklinių sferų, kad odos komfortas būtų didžiausias.
Jautriai odai skusti skirtas elektrinis skustuvas turi „GentlePrecision“ peiliukus, kad mažiau trauktų ir reikėtų mažiau kartų braukti per odą. Net skutant 3 dienų barzdelę.
Šis elektrinis skustuvas turi „BeardAdapt“ jutiklį, kuris nuskaito barzdos tankį. Tuomet jis automatiškai sureguliuoja veikimo galią. Paprasta.
4.7
iš 5
194
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Jone1972
05/03/2021
Lietuva
Super atlieka savo darbą
Rekomenduoju tikrai verta įsigyti,atitiko viską kaip reklamoj.
Argumentai už
Pranoko lūkeščius
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7930/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7930/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
E.A..
28/12/2019
Eesti
Toode sobib väga hästi tundlikule nahale
Ajab väga nahalähedaselt ilma ärrituseta ja kiirelt
Argumentai už
Kiire, vaikne, hea aku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Arnold
07/08/2019
Eesti
Tundlikule nahale meelepärane
Tundlikule nahale väga hea pardel. Ei katku ja saab kiirelt habeme ära aetud.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.