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Nutraukta gamyba
Itin švarus skutimas
„Dual SteelPrecision“ peiliukai
Apsaugos nuo spaudimo jutiklis
360-D lanksčios galvutės
Mūsų patentuota unikali „Lift & Cut“ rotacinė technologija švelniai pakelia plaukus nuo šaknų ir tik tada jie itin švariai nuskutami (iki 0,00 mm iki odos), peiliukams net nepaliečiant odos.
„Philips“ rotacinės barzdaskutės specialiai sukurtos, kad prisitaikytų prie natūraliai augančių plaukelių ir 360 laipsnių kampu besisukančiais peiliukais pagautų visomis kryptimis augančius plaukelius. „Dual SteelPrecision“ peiliukai, atliekantys iki 150 000 skutimo veiksmų per minutę, vienu apsisukimu nuskuta daugiau**.
Tinkamas spaudimas labai svarbus prigludimui prie odos ir jos apsaugai. Pažangūs skustuvo jutikliai nustato spaudimą, o inovatyvus šviesos signalas parodo, kai spaudžiate per daug arba per mažai. Kad skutimas būtų pritaikytas kaip tik jums.
4.8
iš 5
702
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Limba
26/05/2025
Lietuva
Barzdaskutė 9000
Veikia kuo puikiausia, jaučiasi skirtumas tarp 5000 serijos ir šios 9000
Argumentai už
Nedirgina odos
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Ka as zinou
26/05/2025
Lietuva
Geras patinka
Gerai skuta laiko baterija patogu nouduot ilgai laiko peilis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Tausur
26/05/2025
Lietuva
SKUSTUVAS
Labai patiko, tikrai oda net atrodė jaunesnė, kokius 5 metus atjaunino, dažniausiai matosi atspalvis kažkoks, tačiau dabar tikras nulis.
Argumentai už
Paprasta naudoti, labai gerai nuskuta.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
Lyginant su senesniu modeliu „Philips Series 9000“
Palyginti su „Philips“ 3000 serijos barzdaskute, skutant 3 dienų barzdą
Palyginti su nedengta medžiaga
Remiantis „Philips“ S7000 serijos ir programėlės „Philips Shaving“ naudotojais 2019 m.
Palyginti po skutimosi likusias šiukšles naudojant kasetėje esantį valymo skystį ir vandenį