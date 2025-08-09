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X9002/10
XP9201/33
XP9201/30
XP9204/30
XP9400/31
XP9403/31
XP9202/10
XP9404/46
S9975/55
2 vnt.
Iki 6 mėn. higieniško skutimosi
Suderinama su „Quick Clean Pod“
Aktyviais tepalais praturtinta formulė apsaugo skutimo galvutes nuo trinties ir nusidėvėjimo, o barzdaskutė ilgiau veikia geriausiai.
Specialūs valymo kasetės kvapai yra gaivūs ir suteikia švaros pojūtį skutantis.
Visiškai be alkoholio – valymo skystis nekenkia odai ir apsaugo odą nuo dirginimo.
5.0
iš 5
37
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
szejk
09/08/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.
Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.
Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Roul1
07/03/2025
Polska
Jakość, funkcjonalność, wykonanie
Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.
Argumentai už
Jakość wykonania, niezawodność
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Sebaw480
14/02/2025
Polska
Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś
Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.
Argumentai už
Dobra cena i super produkt
Argumentai prieš
Nie znalazłem żadnej wady
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Bandymo rezultatai grįsti trečiosios šalies bandymų įstaigos duomenimis. Bandymai atlikti laboratorijos sąlygomis. Panaudojus 1 min., kasetė veiksmingai stabdo Staphylococcus Aureus ir Candida Albicans augimą. Staphylococcus aureus prevencijos veiksmingumas yra 99,9 %