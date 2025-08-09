GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu

„Quick Clean Pod“ kasetė

CC12/50

5
| (37) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
Naudojant „Quick Clean Pod“ po kiekvieno skutimo, barzdaskutė bus kaip nauja, iš jos bus veiksmingai pašalinti nuskusti plaukeliai. Barzdaskutė bus 10 k. švaresnė nei plaunant vien tik vandeniu*.
Peržiūrėti visas naudas
Suderinami produktai
i9000

i9000
Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

X9002/10

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

XP9201/33

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

XP9201/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

XP9204/30

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

XP9400/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

XP9403/31

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

XP9202/10

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

XP9404/46

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

S9975/55

10 k. efektyviau nei plaunant vandeniu*

Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu

  • 2 vnt.

  • Iki 6 mėn. higieniško skutimosi

  • Suderinama su „Quick Clean Pod“

Sutepta barzdaskutė veikia geriausiai

Sutepta barzdaskutė veikia geriausiai

Aktyviais tepalais praturtinta formulė apsaugo skutimo galvutes nuo trinties ir nusidėvėjimo, o barzdaskutė ilgiau veikia geriausiai.

Gaivus kvapas švariam skutimuisi

Gaivus kvapas švariam skutimuisi

Specialūs valymo kasetės kvapai yra gaivūs ir suteikia švaros pojūtį skutantis.

Visiškai be alkoholio

Visiškai be alkoholio

Visiškai be alkoholio – valymo skystis nekenkia odai ir apsaugo odą nuo dirginimo.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

37

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/08/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.

Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.

Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

07/03/2025

Polska

Polska

Jakość, funkcjonalność, wykonanie

Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.

Argumentai už

Jakość wykonania, niezawodność

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

14/02/2025

Polska

Polska

Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś

Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.

Argumentai už

Dobra cena i super produkt

Argumentai prieš

Nie znalazłem żadnej wady

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Bandymo rezultatai grįsti trečiosios šalies bandymų įstaigos duomenimis. Bandymai atlikti laboratorijos sąlygomis. Panaudojus 1 min., kasetė veiksmingai stabdo Staphylococcus Aureus ir Candida Albicans augimą. Staphylococcus aureus prevencijos veiksmingumas yra 99,9 %