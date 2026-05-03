GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
  • Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas

i9000 Prestige UltraDrėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

XP9403/31

4.6
| (167) Atsiliepimai | 85% Rekomenduoja šį gaminį

3 Apdovanojimai

Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas
„Philips i9000 Prestige Ultra“ – mūsų naujausias skustuvas su „Triple Action Lift & Cut“ sistema, kuri nukerpa plaukelius ties šaknimis, kad visą dieną išliktų švarus skutimas net ir sunkiai skutamose vietose. Dabar „SkinIQ Pro“ siūlo 5 skutimo režimus, kad odai būtų suteiktas didžiausias komfortas.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

su „SkinIQ Pro“ technologija

Visą dieną išliekantis švarus skutimas, maksimalus odos komfortas

  • „Triple Action Lift & Cut“ technologija

  • „NanoTech Dual Precision“ ašmenys

  • 360° lanksčios galvutės

  • Aktyvus spaudimo ir judesių nukreipimas

  • 7 metų garantija*****

Prigludimas prie pat šaknų – visą dieną išliekantis rezultatas

Prigludimas prie pat šaknų – visą dieną išliekantis rezultatas

Mūsų patentuota „Triple Action Lift&Cut“ sistema švelniai pakelia plauką nuo šaknų ir tiksliai nukerpa jį iki 0,08 mm šaknų lygyje, neįkirpdama odos. Užtikrinamas maksimalus prigludimas, todėl efektas išlieka visą dieną.

Tikslumas net sunkiausiai pasiekiamose vietose

Tikslumas net sunkiausiai pasiekiamose vietose

Visiškai lanksčios, sumažintos kompaktiškos galvutės su odos tempimo modeliais dinamiškai prisitaiko prie kiekvieno veido linkio. Nuolatinis sąlytis su oda ir 20 proc. didesnis tikslumas**, kad užkabintumėte sunkiai pasiekiamus plaukelius ant kaklo ir po nosimi. Skustuvas tikslus skutant visas kūno dalis.

Efektyvus kiekvienas judesys, net ir kerpant 1, 3 ar 7 dienų barzdą

Efektyvus kiekvienas judesys, net ir kerpant 1, 3 ar 7 dienų barzdą

360° kampu besisukantys „NanoTech Dual Precision“ peiliukai, pritaikyti į įvairias puses augantiems plaukeliams pagauti, sugauna 25 proc. daugiau plaukų vienu judesiu*, o 8 milijonai kirpimo judesių per minutę užtikrina tikslų veiksmingumą net 1, 3 ar 7 dienų barzdai kirpti.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image PBTAWARD148
  • Award image PBTAWARD139
  • Award image PBTAWARD144

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

167

Atsiliepimai

85%

Rekomenduoja šį gaminį

03/05/2026

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Tai mano antras Philips skustuvas, prieš tai naudojau 5000 serija. Buvau juo patenkintas tikrai geras skustuvas tik trimeris nekoks buvo.Dabar i9000 Prestige Ultra ir juo esu patenkintas,skutimasis tapo greitesnis ir lengvesnis skuta labai švariai.

Argumentai už

Dizainas, kokybė, skutimosi kokybė.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

Date of Use 2026-05-02

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

Date of Use 2026-05-02

13/12/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Gaminyje yra naudingu funkciju

Geriau priglunda-geriau nuskuta.Skutimo,rotaciju indikatorius parodo kaip efektyviau skustis.

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

07/11/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Nusiskusti pakanka mažiau nei 3 minučių. Aišku, tai daryti reikia jau kasdien, nes ryte glotniai nusiskutus, vakare barzda jau brėžia.

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. palyginti su 3000 serijos „Philips“

  2. palyginti su ankstesne versija

  3. palyginti su danga be rutuliukų

  4. palyginti su vandeniu dėtuvėje

  5. Per 90 dienų nuo įsigijimo užsiregistruokite interneto svetainėje Philips.com