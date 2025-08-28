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i9000 Prestige Ultra Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

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i9000 Prestige UltraDrėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

XP9403/31

i9000 Prestige Ultra Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“

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Maksimaliai išnaudokite gaminį

  • Kaip pradėti naudoti skustuvą „Philips i9000“ | Nustatymo ir pirmojo naudojimo vadovas
    Kaip pradėti naudoti skustuvą „Philips i9000“ | Nustatymo ir pirmojo naudojimo vadovas
  • Kaip naudoti skustuvą „Philips i9000“ | Išsamus vadovas
    Kaip naudoti skustuvą „Philips i9000“ | Išsamus vadovas
  • Kaip pakeisti „Philips i9000“ skutimo galvutes
    Kaip pakeisti „Philips i9000“ skutimo galvutes
  • Kaip valyti skustuvą „Philips i9000“ | Valymo ir priežiūros vadovas
    Kaip valyti skustuvą „Philips i9000“ | Valymo ir priežiūros vadovas

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Vadovai ir dokumentacija

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 7.1 MB
  • 19 February 2025

Ingredientų sąrašas - English (US)

  • PDF fail., 145.5 kB
  • 31 July 2026

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