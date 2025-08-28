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i9000 Prestige Ultra Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“
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XP9403/31
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Ingredientų sąrašas - English (US)
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Ar galiu pakeisti „Philips“ skustuvo akumuliatorių?
Kokias putas ar gelį galiu naudoti su „Philips“ skustuvu?
Ar galiu įkrauti „Philips“ skustuvą po kiekvieno skutimosi?
Ar mano telefonas suderinamas su programėlė „Philips GroomTribe“?
Kaip valyti „Philips“ skustuvą?
„Quick Clean Pod“ kasetė
HQ87 USB sieninis adapteris
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