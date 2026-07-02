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„Triple Action Lift & Cut“ technologija
„Dual SteelPrecision“ peiliukai
360° lanksčios galvutės
„Power Adapt“ jutiklis
5 metų garantija***
Mūsų patentuota „Triple Action Lift&Cut“ skutimosi sistema švelniai pakelia plauką nuo šaknų ir tiksliai nukerpa jį iki 0,00 mm odos lygyje, jos neįkirpdama ir užtikrindama ilgalaikį poveikį.
Lanksčios, sumažintos kompaktiškos galvutės su odos tempimo modeliais dinamiškai prisitaiko prie kiekvieno veido linkio. Nuolatinis sąlytis su oda ir 20 proc. didesnis tikslumas*, kad užkabintumėte sunkiai pasiekiamus plaukelius ant kaklo ir po nosimi. Skustuvas tikslus skutant visas kūno dalis.
Mūsų 360° kampu besisukantys „Dual SteelPrecision“ peiliukai užkabina skirtingomis kryptimis augančius plaukelius. Septyni milijonai kirpimo judesių per minutę – efektyvus net 1, 3 ar 7 dienų barzdos skutimas.
4.8
iš 5
83
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Philips fanas
02/07/2026
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Akum. darbo laikas kuo naujesnis modelis - mažėja
Naudoju trečią kartą 9 klasės Philips barzdaskutę. Pastebiu kokybės pojutį vis prastesnį, nors darbą atlieką gerai. Akumuliatoriaus naujo talpa / darbo laikas su kiekvienu nauju modeliu vis trumpesnis.
Argumentai už
Skuta švariai
Argumentai prieš
Naudoju trečią 9 klasės modelį, pastebiu vis prastėjantį akumuliatoriaus darbo laiką ir jausmą rankoje ne tokį kokybišką gaminį lyginat su senesniais modeliais.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 X9002 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Date of Use 2026-06-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 X9002 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Date of Use 2026-06-01
piotras 75
06/05/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Polecam
Bardzo dobra golarka. Spokojnie można ogolić zarost do poziomu skóry. Kupiłem to, co potrzebne bez jakichś stacji itd. - kompletnie niepotrzebnych. Wystarczy opłukać po goleniu. Polecam.
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Jacekw25
10/03/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Seria 9 czyli stara Seria 3
Ciężko pisać recenzję po miesiącu posiadania golarki. Poprzedni model pt320 służył mi około 10 lat i pewnie działałby dalej, gdyby nie trafił w łapy mojego psa. Szkoda, że teraz aby mieć porównywalną liczbę ostrzy, co kiedyś w modelu 3 teraz trzeba zaopatrzeć się w model serii 9. Jednak nie wszystko idzie do przodu. Wydaje mi się, że ten model ma wszystko czego oczekuję od golarki. Liczba ostrzy jest kluczową, bo im jest ich mniej tym dłużej zataczasz na twarzy koła i podrażniasz skórę. Wszystkie bajery i światełka uważam za zbędne. Wiem jak mocno muszę dociskać golarkę żeby nie podrażnić sobie szyi i nie potrzebuję kilku poziomów działania. Golarka dla mnie ma golić jak najszybciej i sygnalizować kiedybmusze ją naładować. Reszta to dla mnie zbędne funkcje zjadające baterie. Jak na razie jest super. Goli tak dobrze jak mój poprzedni model, a nawet trochę dokładniej. Więc postęp jest.
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
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