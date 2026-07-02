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  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
  • Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas

i9000Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

X9002/10

4.8
| (83) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas
„Philips i9000“ užtikrina itin švarų skutimą su „Triple Action Lift&Cut“ sistema ir 360° lanksčiomis kompaktiškomis galvutėmis, net sunkiai pasiekiamose vietose. DI grindžiama technologija „SkinIQ“ jaučia ir prisitaiko prie jūsų odos, užtikrindama maksimalų komfortą ir tikslumą.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

su „SkinIQ“ technologija

Tobulai švarus skutimas ir odos komfortas

  • „Triple Action Lift & Cut“ technologija

  • „Dual SteelPrecision“ peiliukai

  • 360° lanksčios galvutės

  • „Power Adapt“ jutiklis

  • 5 metų garantija***

Prigludimas prie pat odos, ilgalaikiai rezultatai

Prigludimas prie pat odos, ilgalaikiai rezultatai

Mūsų patentuota „Triple Action Lift&Cut“ skutimosi sistema švelniai pakelia plauką nuo šaknų ir tiksliai nukerpa jį iki 0,00 mm odos lygyje, jos neįkirpdama ir užtikrindama ilgalaikį poveikį.

Tikslumas net sunkiausiai pasiekiamose vietose

Tikslumas net sunkiausiai pasiekiamose vietose

Lanksčios, sumažintos kompaktiškos galvutės su odos tempimo modeliais dinamiškai prisitaiko prie kiekvieno veido linkio. Nuolatinis sąlytis su oda ir 20 proc. didesnis tikslumas*, kad užkabintumėte sunkiai pasiekiamus plaukelius ant kaklo ir po nosimi. Skustuvas tikslus skutant visas kūno dalis.

Efektyvus kiekvienas judesys, net ir kerpant 1, 3 ar 7 dienų barzdą

Efektyvus kiekvienas judesys, net ir kerpant 1, 3 ar 7 dienų barzdą

Mūsų 360° kampu besisukantys „Dual SteelPrecision“ peiliukai užkabina skirtingomis kryptimis augančius plaukelius. Septyni milijonai kirpimo judesių per minutę – efektyvus net 1, 3 ar 7 dienų barzdos skutimas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

83

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

02/07/2026

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Akum. darbo laikas kuo naujesnis modelis - mažėja

Naudoju trečią kartą 9 klasės Philips barzdaskutę. Pastebiu kokybės pojutį vis prastesnį, nors darbą atlieką gerai. Akumuliatoriaus naujo talpa / darbo laikas su kiekvienu nauju modeliu vis trumpesnis.

Argumentai už

Skuta švariai

Argumentai prieš

Naudoju trečią 9 klasės modelį, pastebiu vis prastėjantį akumuliatoriaus darbo laiką ir jausmą rankoje ne tokį kokybišką gaminį lyginat su senesniais modeliais.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 X9002 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

Date of Use 2026-06-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 X9002 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

Date of Use 2026-06-01

06/05/2026

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Polecam

Bardzo dobra golarka. Spokojnie można ogolić zarost do poziomu skóry. Kupiłem to, co potrzebne bez jakichś stacji itd. - kompletnie niepotrzebnych. Wystarczy opłukać po goleniu. Polecam.

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

10/03/2026

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Seria 9 czyli stara Seria 3

Ciężko pisać recenzję po miesiącu posiadania golarki. Poprzedni model pt320 służył mi około 10 lat i pewnie działałby dalej, gdyby nie trafił w łapy mojego psa. Szkoda, że teraz aby mieć porównywalną liczbę ostrzy, co kiedyś w modelu 3 teraz trzeba zaopatrzeć się w model serii 9. Jednak nie wszystko idzie do przodu. Wydaje mi się, że ten model ma wszystko czego oczekuję od golarki. Liczba ostrzy jest kluczową, bo im jest ich mniej tym dłużej zataczasz na twarzy koła i podrażniasz skórę. Wszystkie bajery i światełka uważam za zbędne. Wiem jak mocno muszę dociskać golarkę żeby nie podrażnić sobie szyi i nie potrzebuję kilku poziomów działania. Golarka dla mnie ma golić jak najszybciej i sygnalizować kiedybmusze ją naładować. Reszta to dla mnie zbędne funkcje zjadające baterie. Jak na razie jest super. Goli tak dobrze jak mój poprzedni model, a nawet trochę dokładniej. Więc postęp jest.

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

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