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  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
  • Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas

i9000 PrestigeDrėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

XP9204/30

4.8
| (702) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas
„Philips i9000 Prestige“ su „Triple Action Lift&Cut“ skutimosi sistema ir 360 ° tikslumu lankstoma kompaktiška galvute plaukelius nukerpa odos lygyje, net ir sunkiai skutimosi vietose. Naudojant dirbtinį intelektą, „SkinIQ“ nustato, nukreipia ir pritaiko, kad užtikrintų pažangų odos komfortą.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

su „SkinIQ“ technologija

Ilgai išliekantis švarus skutimas, išmanus odos komfortas

  • „Triple Action Lift & Cut“ technologija

  • „Dual SteelPrecision“ peiliukai

  • 360° lanksčios galvutės

  • Apsaugos nuo spaudimo jutiklis

  • 5 metų garantija****

Prigludimas prie pat odos, ilgalaikiai rezultatai

Prigludimas prie pat odos, ilgalaikiai rezultatai

Mūsų patentuota „Triple Action Lift&Cut“ skutimosi sistema švelniai pakelia plauką nuo šaknų ir tiksliai nukerpa jį iki 0,00 mm odos lygyje, jos neįkirpdama ir užtikrindama ilgalaikį poveikį.

Tikslumas net sunkiausiai pasiekiamose vietose

Tikslumas net sunkiausiai pasiekiamose vietose

Lanksčios, sumažintos kompaktiškos galvutės su odos tempimo modeliais dinamiškai prisitaiko prie kiekvieno veido linkio. Nuolatinis sąlytis su oda ir 20 proc. didesnis tikslumas*, kad užkabintumėte sunkiai pasiekiamus plaukelius ant kaklo ir po nosimi. Skustuvas tikslus skutant visas kūno dalis.

Efektyvus kiekvienas judesys, net ir kerpant 1, 3 ar 7 dienų barzdą

Efektyvus kiekvienas judesys, net ir kerpant 1, 3 ar 7 dienų barzdą

Mūsų 360° kampu besisukantys „Dual SteelPrecision“ peiliukai užkabina skirtingomis kryptimis augančius plaukelius. Septyni milijonai kirpimo judesių per minutę – efektyvus net 1, 3 ar 7 dienų barzdos skutimas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

702

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

26/05/2025

Lietuva

Lietuva

Barzdaskutė 9000

Veikia kuo puikiausia, jaučiasi skirtumas tarp 5000 serijos ir šios 9000

Argumentai už

Nedirgina odos

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

26/05/2025

Lietuva

Lietuva

Geras patinka

Gerai skuta laiko baterija patogu nouduot ilgai laiko peilis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

26/05/2025

Lietuva

Lietuva

SKUSTUVAS

Labai patiko, tikrai oda net atrodė jaunesnė, kokius 5 metus atjaunino, dažniausiai matosi atspalvis kažkoks, tačiau dabar tikras nulis.

Argumentai už

Paprasta naudoti, labai gerai nuskuta.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

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