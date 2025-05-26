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„Triple Action Lift & Cut“ technologija
„Dual SteelPrecision“ peiliukai
360° lanksčios galvutės
Apsaugos nuo spaudimo jutiklis
5 metų garantija****
Mūsų patentuota „Triple Action Lift&Cut“ skutimosi sistema švelniai pakelia plauką nuo šaknų ir tiksliai nukerpa jį iki 0,00 mm odos lygyje, jos neįkirpdama ir užtikrindama ilgalaikį poveikį.
Lanksčios, sumažintos kompaktiškos galvutės su odos tempimo modeliais dinamiškai prisitaiko prie kiekvieno veido linkio. Nuolatinis sąlytis su oda ir 20 proc. didesnis tikslumas*, kad užkabintumėte sunkiai pasiekiamus plaukelius ant kaklo ir po nosimi. Skustuvas tikslus skutant visas kūno dalis.
Mūsų 360° kampu besisukantys „Dual SteelPrecision“ peiliukai užkabina skirtingomis kryptimis augančius plaukelius. Septyni milijonai kirpimo judesių per minutę – efektyvus net 1, 3 ar 7 dienų barzdos skutimas.
4.8
iš 5
702
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Limba
26/05/2025
Lietuva
Barzdaskutė 9000
Veikia kuo puikiausia, jaučiasi skirtumas tarp 5000 serijos ir šios 9000
Argumentai už
Nedirgina odos
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Ka as zinou
26/05/2025
Lietuva
Geras patinka
Gerai skuta laiko baterija patogu nouduot ilgai laiko peilis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Tausur
26/05/2025
Lietuva
SKUSTUVAS
Labai patiko, tikrai oda net atrodė jaunesnė, kokius 5 metus atjaunino, dažniausiai matosi atspalvis kažkoks, tačiau dabar tikras nulis.
Argumentai už
Paprasta naudoti, labai gerai nuskuta.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
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