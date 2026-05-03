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„Triple Action Lift & Cut“ technologija
„NanoTech Dual Precision“ ašmenys
360° lanksčios galvutės
Aktyvus spaudimo ir judesių nukreipimas
7 metų garantija******
Mūsų patentuota „Triple Action Lift&Cut“ sistema švelniai pakelia plauką nuo šaknų ir tiksliai nukerpa jį iki 0,08 mm šaknų lygyje, neįkirpdama odos. Užtikrinamas maksimalus prigludimas, todėl efektas išlieka visą dieną.
Visiškai lanksčios, sumažintos kompaktiškos galvutės su odos tempimo modeliais dinamiškai prisitaiko prie kiekvieno veido linkio. Nuolatinis sąlytis su oda ir 20 proc. didesnis tikslumas**, kad užkabintumėte sunkiai pasiekiamus plaukelius ant kaklo ir po nosimi. Skustuvas tikslus skutant visas kūno dalis.
360° kampu besisukantys „NanoTech Dual Precision“ peiliukai, sukurti užkabinti skirtingomis kryptimis augančius plaukelius, užkabina 25 proc. daugiau plaukelių vienu judesiu*, per minutę atlieka iki 8 milijonų kirpimo judesių, todėl net ir 1, 3 ar 7 dienų barzdos kirpimas yra preciziškai efektyvus.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
167
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
Viktoras i9
03/05/2026
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Tai mano antras Philips skustuvas, prieš tai naudojau 5000 serija. Buvau juo patenkintas tikrai geras skustuvas tik trimeris nekoks buvo.Dabar i9000 Prestige Ultra ir juo esu patenkintas,skutimasis tapo greitesnis ir lengvesnis skuta labai švariai.
Argumentai už
Dizainas, kokybė, skutimosi kokybė.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“
Date of Use 2026-05-02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“
Date of Use 2026-05-02
Meska5
13/12/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Gaminyje yra naudingu funkciju
Geriau priglunda-geriau nuskuta.Skutimo,rotaciju indikatorius parodo kaip efektyviau skustis.
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“
dapsys
07/11/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Nusiskusti pakanka mažiau nei 3 minučių. Aišku, tai daryti reikia jau kasdien, nes ryte glotniai nusiskutus, vakare barzda jau brėžia.
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“
Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Drėgno ir sauso skutimo skustuvas su „SkinIQ Pro“
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
palyginti su 3000 serijos „Philips“
palyginti su ankstesne versija
palyginti su danga be rutuliukų
palyginti su vandeniu dėtuvėje
Nužudo 99,9 proc. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus bakterijų ant skustuvo paviršiaus per 10 min. (išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje)
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