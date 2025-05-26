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  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
  • Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu

Nutraukta gamyba

Shaver series 9000Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

S9986/59

4.8
| (702) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu
Pažangiausias, su DI veikiantis skustuvas pasižymi neįtikėtinai maloniu pojūčiu odai. Būsite informuoti apie spaudimą skutantis, kad apsaugotumėte odą skusdami barzdą itin arti odos, net ir 5 dienų barzdelę. Jis jaučia, nukreipia ir prisitaiko prie jūsų unikalaus veido.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

su „SkinIQ“ technologija

Labiausiai priglunda*, asmeniškai pritaikoma, kad būtų patogu

  • Apsaugos nuo spaudimo jutiklis

  • „Dual SteelPrecision“ peiliukai

  • Patikrinta dermatologiškai

  • 360-D lanksčios galvutės

Visada optimalus spaudimas dėl apsaugos nuo spaudimo jutiklio

Visada optimalus spaudimas dėl apsaugos nuo spaudimo jutiklio

Tinkamas spaudimas labai svarbus prigludimui prie odos ir jos apsaugai. Pažangūs skustuvo jutikliai nustato spaudimą, o inovatyvus šviesos signalas parodo, kai spaudžiate per daug arba per mažai. Kad skutimas būtų pritaikytas kaip tik jums.

Skuta ir kerpa plaukus visomis kryptimis 360 laipsnių kampu besisukančiais peiliukais

Skuta ir kerpa plaukus visomis kryptimis 360 laipsnių kampu besisukančiais peiliukais

„Philips“ rotacinės barzdaskutės specialiai sukurtos, kad prisitaikytų prie natūraliai augančių plaukelių ir 360 laipsnių kampu besisukančiais peiliukais pagautų visomis kryptimis augančius plaukelius. „Dual SteelPrecision“ peiliukai, atliekantys iki 150 000 skutimo veiksmų per minutę, vienu apsisukimu nuskuta daugiau**.

30 % lygesnis*** slydimas dėl „Protective SkinGlide“ dangos

30 % lygesnis*** slydimas dėl „Protective SkinGlide“ dangos

Tarp skustuvo galvučių ir jūsų odos yra apsauginė danga. Ji pagaminta iš iki 250,00 mikrotechnologinių rutuliukų kvadratiniame centimetre ir pagerina slydimą iki 30 %***, kad būtų kiek įmanoma sumažintas dirginimas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

702

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

26/05/2025

Lietuva

Lietuva

Barzdaskutė 9000

Veikia kuo puikiausia, jaučiasi skirtumas tarp 5000 serijos ir šios 9000

Argumentai už

Nedirgina odos

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

26/05/2025

Lietuva

Lietuva

Geras patinka

Gerai skuta laiko baterija patogu nouduot ilgai laiko peilis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

26/05/2025

Lietuva

Lietuva

SKUSTUVAS

Labai patiko, tikrai oda net atrodė jaunesnė, kokius 5 metus atjaunino, dažniausiai matosi atspalvis kažkoks, tačiau dabar tikras nulis.

Argumentai už

Paprasta naudoti, labai gerai nuskuta.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie i9000 Prestige XP9204/30 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. palyginti su senesne „Philips“ S9000 serija

  2. Remiantis „Philips“ S7000 serijos ir programos „GroomTribe“ naudotojais 2019 m.

  3. * Palyginti su nedengta medžiaga

  4. palyginus po skutimosi likusias šiukšles naudojant kasetėje esantį valymo skystį ir vandenį