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  • Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas
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  • Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas
  • Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas
  • Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas
  • Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas
  • Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas
  • Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas
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  • Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas
  • Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas
  • Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas
  • Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas
  • Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas

Lumea IPL 7000 SeriesIPL – Plaukų mažinimo įrenginys

SC1997/00

4.5
| (1180) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas
„Philips Lumea Advanced“ yra veiksmingiausia priemonė, kuri neleidžia kūno ir veido plaukeliams vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos impulsai išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.
Peržiūrėti visas naudas

Bandykite net 100 dienų

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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

18 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*

Švelnus, ilgalaikis plaukelių sumažėjimas

  • 5 rankiniai intensyvumo nustatymai

  • 2 priedai: kūnui, veidui

  • Programa „Lumea IPL“

  • Naudojimas įjungus į el. tinklą

Greitas rezultatas atliekant procedūras vos kas 2 savaites

Greitas rezultatas atliekant procedūras vos kas 2 savaites

Iš pradžių atlikite tik 4 procedūras kas 2 savaites – dvigubai mažiau nei kitų gamintojų prietaisais. Paskui reikia kartoti procedūra kas mėnesį, kad plaukeliai neataugtų.

Odos tono jutiklis ir 5 intensyvumo nustatymai

Odos tono jutiklis ir 5 intensyvumo nustatymai

Pasirinkite iš 5 intensyvumo nustatymų, kad užtikrintumėte komfortą. Odos tono jutiklis neleidžia gydyti odos vietų, kurios yra per tamsios IPL gydymui.

Ypač ilgas kabelis, skirtas didesniam lankstumui gydymo metu

Ypač ilgas kabelis, skirtas didesniam lankstumui gydymo metu

Patogu naudoti dėl ypač ilgo kabelio, kad būtų lengva pasiekti ir pagerinti manevringumą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612378
  • Award image AWARD-612375

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

1180

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

27/11/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Gaminys puikiai atlieka savo funkcijas

Sveiki,nesitikėjau tokių rezultatų.Nesitikėjau tokių rezultatų.Jau po poros kartų juos pamačiau,plaukeliai tapo plonesni,jų išauga vis mažiau ir rečiau.Jau rekomendavau draugei.

Argumentai už

Lengvas.patogus

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Advanced SC1994/00 IPL – Plaukų šalinimo įrenginys

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Advanced SC1994/00 IPL – Plaukų šalinimo įrenginys

28/03/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puiki naudojimo patirtis

Labai džiaugiuosi įsigijusi epiliatorių, efektas matosi jau po pirmo naudojimo. Neseniai baigiau 4 kartą, jau dabar plaukeliai daug lėčiau auga, o kai baigsiu visą kursą jau galiu įsivaizduoti koks bus efektas.

Argumentai už

Paprasta naudoti, neskausminga, greit matosi efektas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys

23/10/2019

Lietuva

Lietuva

Tikrai veikia!

Puikus įrankis plaukų šalinimui. Ant kojų matosi veiksmingumas jau po pirmų dviejų procedūrų. SU pažastimis ir bikini zona ne taip efekttyvu, bet taip pat plaukelių augimas sumažėja ir plaukeliai minkštesni. Atlikau dar tik 4 procedūras o ant kojų plaukų beveik nebėra. Procedūra šiek tiek skausminga. Norėtųsi kad greičiau pasikrautų impulsas. Bet apibendrinant visiems rekomenduoju.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 

  1. Plaukelių šalinimo mediana po 12 procedūrų: 82 % kojų apačioje

  2. Laikantis procedūrų plano. Paskaičiuota, kai naudojama blauzdoms, bikinio sričiai, pažastims ir veidui. Lempos veikimo laikas nepratęsia 2 metų visame pasaulyje galiojančios „Philips“ garantijos