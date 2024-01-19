GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Lumea IPL 7000 Series IPL – Plaukų mažinimo įrenginys

Palaikymas

Lumea IPL 7000 SeriesIPL – Plaukų mažinimo įrenginys

SC1997/00

Lumea IPL 7000 Series IPL – Plaukų mažinimo įrenginys

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

User manual

  • PDF fail., 4.5 MB
  • 19 January 2024

Garantijos knygelė

  • PDF fail., 931.7 kB
  • 24 June 2025

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Garantija ir techninė priežiūra

Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą

Rasti techninės priežiūros centrą

Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys

Garantija

Mūsų gaminių garantijos politika

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti