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  • Švytinti ir gaivi oda
  • Švytinti ir gaivi oda
  • Švytinti ir gaivi oda
  • Švytinti ir gaivi oda

Nutraukta gamyba

Priedo galvutė, skirta „VisaPure Advanced“

SC6060/00

5
| (13) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Švytinti ir gaivi oda
Gaivinamojo masažo galvutė sukurta bendradarbiaujant su japonų masažo ekspertais. Pritaikyta programa „DualMotion“ skatina kraujotaką ir atpalaiduoja veido raumenis, kad oda būtų gaivi, švytinti ir sveikai spindėtų.
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Stimuliuoja kraujotaką ir atpalaiduoja raumenis

Švytinti ir gaivi oda

  • Gaivinamasis masažas

  • Išmanioji galvutė

Dar daugiau deguonies ir maistinių medžiagų odoje

Naudodami gaivinamojo masažo galvutę su pritaikyta „DualMotion“ programa skatinsite kraujotaką, kad oda būtų švytinti ir sveikai spindėtų. Pamaloninkite ir atgaivinkite savo odą.

Pasiekia gilesnius odos sluoksnius ir atpalaiduoja raumenis

Pasiekia gilesnius odos sluoksnius ir atpalaiduoja raumenis

Gaivinamojo masažo galvutė atlieka giluminį masažą, kai pasiekiami gilesni odos sluoksniai. Todėl procedūros metu atpalaiduojami maži veido raumenys, o jūs atsipalaiduojate ir jaučiatės maloniai.

Tarsi 750 pirštų galiukų per minutę švelniai masažuotų odą

Tarsi 750 pirštų galiukų per minutę švelniai masažuotų odą

Pritaikyta „DualMotion“ programa atpalaiduoja ir atgaivina. Ją kūrė japonų masažo specialistai ir pritaikė veido raumenų masažui minkymo ir tapšnojimo technikas. Ji atlieka tai, ko negalima padaryti rankomis. Dėl galvutės elegantiško ir funkcionalaus dizaino su penkiais mažais rutuliukais apima jausmas, tarsi 750 pirštų galiukų per minutę švelniai masažuotų odą. Gaivinamojo masažo programa tęsiasi 3 minutes, o veido masažu galite mėgautis kelis kartus per savaitę.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

13

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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