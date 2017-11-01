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Nutraukta gamyba
Gaivinamasis masažas
Išmanioji galvutė
Naudodami gaivinamojo masažo galvutę su pritaikyta „DualMotion“ programa skatinsite kraujotaką, kad oda būtų švytinti ir sveikai spindėtų. Pamaloninkite ir atgaivinkite savo odą.
Gaivinamojo masažo galvutė atlieka giluminį masažą, kai pasiekiami gilesni odos sluoksniai. Todėl procedūros metu atpalaiduojami maži veido raumenys, o jūs atsipalaiduojate ir jaučiatės maloniai.
Pritaikyta „DualMotion“ programa atpalaiduoja ir atgaivina. Ją kūrė japonų masažo specialistai ir pritaikė veido raumenų masažui minkymo ir tapšnojimo technikas. Ji atlieka tai, ko negalima padaryti rankomis. Dėl galvutės elegantiško ir funkcionalaus dizaino su penkiais mažais rutuliukais apima jausmas, tarsi 750 pirštų galiukų per minutę švelniai masažuotų odą. Gaivinamojo masažo programa tęsiasi 3 minutes, o veido masažu galite mėgautis kelis kartus per savaitę.
5.0
iš 5
13
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Testerka
01/11/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna