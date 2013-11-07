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Nutraukta gamyba
Platus krūties formos čiulptukas skatiną natūralų žindimą, primenantį žindimą iš krūties, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku
Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“. Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min., p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.**
4.4
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AgnieszkaBKKB
07/11/2013
Polska
Butelki bardzo mi się przydały
jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD270/00 Zestaw dla noworodków
angi84
15/05/2012
Polska
polecam
Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD270/00 Zestaw dla noworodków
joola9
20/05/2012
Polska
produkt spelnia moje oczekiwania
produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad dviejų savaičių kūdikiai buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kitais buteliukais (tyrimą atliko Londono vaikų sveikatos institutas, 2008).
Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kito populiaraus gamintojo buteliuku, ypač naktį.