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  • Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*
  • Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*
  • Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*
  • Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*
  • Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*
  • Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*
  • Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*
  • Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*
  • Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*
  • Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPirmasis rinkinys kūdikiui

SCD270/00

4.4
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*
„Philips Avent“ pirmąjį rinkinį SCD270/00 sudaro 2 125 ml / 4 oz ir 2 x 260 ml / 9 oz maitinimo buteliukai be BPA
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Mažiau dieglių**

Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*

Šis buteliukas pagamintas iš PES – medžiagos be BPA

Šis buteliukas pagamintas iš PES – medžiagos be BPA

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Platus krūties formos čiulptukas skatiną natūralų žindimą, primenantį žindimą iš krūties, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad kūdikiai tampa daug ramesni

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad kūdikiai tampa daug ramesni

Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“. Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min., p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.**

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Butelki bardzo mi się przydały

jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD270/00 Zestaw dla noworodków

15/05/2012

Polska

Polska

polecam

Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD270/00 Zestaw dla noworodków

20/05/2012

Polska

Polska

produkt spelnia moje oczekiwania

produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD270/00 Zestaw dla noworodków

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Atsakomybės apribojimai

  1. Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad dviejų savaičių kūdikiai buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kitais buteliukais (tyrimą atliko Londono vaikų sveikatos institutas, 2008).

  2. Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kito populiaraus gamintojo buteliuku, ypač naktį.