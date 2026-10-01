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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPirmasis rinkinys kūdikiui

SCD271/00

Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*

Patogus „Philips Avent“ rinkinys SCD271/00 su 4 buteliukais „Classic“ (2 x 4 unc. ir 2 x 9 unc.), buteliukams ir čiulptukams skirtu šepetėliu bei baltu, permatomu čiulptuku 0–6 mėn. kūdikiui.

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Mažiau dieglių**

Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*

  • „Classic“

Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų tekėjimo greičių

Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų tekėjimo greičių

Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų tekėjimo greičių.

Gaminys su 0 % BPA

Gaminys su 0 % BPA

Šiame gaminyje yra 0 % BPA

Lenkta šepetėlio galvutė ir briaunuotas galiukas

Lenkta šepetėlio galvutė ir briaunuotas galiukas

Specialiai išlenkta šepetėlio galvutė ir briaunuotas galiukas pasiekia visų tipų buteliukų, čiulptukų, maitinimo priemonių kraštelius ir kruopščiai išvalo.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad dviejų savaičių kūdikiai buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kitais buteliukais (tyrimą atliko Londono vaikų sveikatos institutas, 2008).

  2. Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kito populiaraus gamintojo buteliuku, ypač naktį.