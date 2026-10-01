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Nutraukta gamyba
SCD271/00
Padeda nuraminti kūdikį, ypač naktį*
Patogus „Philips Avent“ rinkinys SCD271/00 su 4 buteliukais „Classic“ (2 x 4 unc. ir 2 x 9 unc.), buteliukams ir čiulptukams skirtu šepetėliu bei baltu, permatomu čiulptuku 0–6 mėn. kūdikiui.
„Classic“
Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų tekėjimo greičių.
Šiame gaminyje yra 0 % BPA
Specialiai išlenkta šepetėlio galvutė ir briaunuotas galiukas pasiekia visų tipų buteliukų, čiulptukų, maitinimo priemonių kraštelius ir kruopščiai išvalo.
Atsiliepimai
Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad dviejų savaičių kūdikiai buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kitais buteliukais (tyrimą atliko Londono vaikų sveikatos institutas, 2008).
Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kito populiaraus gamintojo buteliuku, ypač naktį.