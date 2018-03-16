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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
„Natural“
Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.
Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.
4.9
iš 5
55
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Naudotoja123
16/03/2018
Lietuva
Šis produktas yra nuostabus!!
Rekomenduoju!! Visiems tai yra tiesiog nuostabus dalykas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui
eeemmmaaa
29/06/2016
Lietuva
Superinis rinkinukas
Šis rinkinukas puikiai tinka net užimtoms maitinančioms mamytėms. Platus, minkštas ir lankstus krūties formos buteliukų čiulptukas suteikia puikią galimybę dėrinti maitinimą krutimi ir buteliuku, kai mamai reikia palikti mažylį namuose. Dėka į buteliukus įmontuoto dvigubo vožtuvo kūdikis neprisitraukia oro iš bueliuko, dėka ko, ženkliai sumažėja dėgliukų skaičius. Komplekte esantis čiulptukas beskonis ir bekvapis, kas mums buvo labai svarbu. O šepetėlis išvis atradimas! Dar niekada nebuvo taip lengva kruopščiai išvalyti buteliukus ir kitus indelius su sunkiai pasiekiamais krašteliais.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui
Malwina44
29/06/2017
Polska
Najlepsze!!!
Pierwsza butelke Avent dostalam przed narodzinami syna. Nic lepszego pozniej nie znalazlam. Butelki wygodne dla mamy i dla dziecka. Latwe w czyszczeniu co jest bardzo wazne a dzieki dodatkowym gadzetom typu raczki kiedy dziecko juz samo trzyma butelke powoduje ze zaprzyjazniamy sie z nimi na dlugo. Rowniez smoczki do butelek mozna pozniej zmienic na niby dziubki juz dla starszych dzieci co tez jest super. Bardzo sobie chwale Avent i polecam kazdemu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD290/01 Zestaw dla noworodków
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD290/01 Zestaw dla noworodków