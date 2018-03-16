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  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
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  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPirmasis rinkinys kūdikiui

SCD290/01

4.9
| (55) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko
Patogus rinkinys, kurį sudaro 4 buteliukai „Natural“ (2 x 4 unc. ir 2 x 9 unc.), buteliukams ir čiulptukams skirtas šepetėlis bei baltas, permatomas čiulptukas 0–6 mėn. kūdikiui. Naudojant naująjį buteliuką maitinimas iš buteliuko yra natūralesnis, paprasčiau derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
Peržiūrėti visas naudas

Buteliukas, čiulptukas ir čiulptukų rinkinys

Natūralus būdas pradėti maitinti iš buteliuko

  • „Natural“

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

55

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

16/03/2018

Lietuva

Lietuva

Šis produktas yra nuostabus!!

Rekomenduoju!! Visiems tai yra tiesiog nuostabus dalykas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui

29/06/2016

Lietuva

Lietuva

Superinis rinkinukas

Šis rinkinukas puikiai tinka net užimtoms maitinančioms mamytėms. Platus, minkštas ir lankstus krūties formos buteliukų čiulptukas suteikia puikią galimybę dėrinti maitinimą krutimi ir buteliuku, kai mamai reikia palikti mažylį namuose. Dėka į buteliukus įmontuoto dvigubo vožtuvo kūdikis neprisitraukia oro iš bueliuko, dėka ko, ženkliai sumažėja dėgliukų skaičius. Komplekte esantis čiulptukas beskonis ir bekvapis, kas mums buvo labai svarbu. O šepetėlis išvis atradimas! Dar niekada nebuvo taip lengva kruopščiai išvalyti buteliukus ir kitus indelius su sunkiai pasiekiamais krašteliais.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD290/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui

29/06/2017

Polska

Polska

Najlepsze!!!

Pierwsza butelke Avent dostalam przed narodzinami syna. Nic lepszego pozniej nie znalazlam. Butelki wygodne dla mamy i dla dziecka. Latwe w czyszczeniu co jest bardzo wazne a dzieki dodatkowym gadzetom typu raczki kiedy dziecko juz samo trzyma butelke powoduje ze zaprzyjazniamy sie z nimi na dlugo. Rowniez smoczki do butelek mozna pozniej zmienic na niby dziubki juz dla starszych dzieci co tez jest super. Bardzo sobie chwale Avent i polecam kazdemu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD290/01 Zestaw dla noworodków

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD290/01 Zestaw dla noworodków

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