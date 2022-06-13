GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

SCD301/01

5
| (166) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Lengva derinti maitinant krūtimi
Mūsų buteliukas „Natural“ su itin minkštu čiulptuku yra panašesnis į krūtį. Čiulptukas natūraliai apžiojamas dėl plataus, krūties formos, lankstaus, spiralinio dizaino su patogiais žiedlapiais, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
Peržiūrėti visas naudas

Natūralus žindimas

Lengva derinti maitinant krūtimi

  • Pirmasis rinkinys kūdikiui

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad žindukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

166

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2

13/06/2022

Lietuva

Lietuva

Puikus pasirinkimas

Labai puikus rinkinys! Rinkinyje yra viskas, kas reikalinga maitinant iš buteliuko. Patogus buteliukai laikyti, vaikas labai lengvai ir patogiai gali apžioti zinduka. Philips kampanijos apžvalga.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

07/06/2022

Lietuva

Lietuva

Lankstūs ir patvarūs Philips kampanijos apžvalga

Rekomenduoju, pasiteisines pirkinys .Philips kampanijos apžvalga

Argumentai už

Kokybiška prekė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

08/12/2021

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju

Labai puikus rinkinukas - tiesiog būtinas. Puiku, kad buteliukai skirtingo dydžio. Vaikutis noriai valgo iš šių buteliukų. Čiulptuką taip pat mėgsta. Šaunu, kad pridėtas ir plovimo įrankis. Tikrai viskas ko reikia nuo pat pradžių. Rekomenduoju. Philips kampanijos apžvalga.

Argumentai už

Buteliukų antgalis, kūdikis noriai ima

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

  2. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.