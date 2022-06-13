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Nutraukta gamyba
Pirmasis rinkinys kūdikiui
Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.
Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad žindukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.
5.0
iš 5
166
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Elimak28
13/06/2022
Lietuva
Puikus pasirinkimas
Labai puikus rinkinys! Rinkinyje yra viskas, kas reikalinga maitinant iš buteliuko. Patogus buteliukai laikyti, vaikas labai lengvai ir patogiai gali apžioti zinduka. Philips kampanijos apžvalga.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
Agne1234
07/06/2022
Lietuva
Lankstūs ir patvarūs Philips kampanijos apžvalga
Rekomenduoju, pasiteisines pirkinys .Philips kampanijos apžvalga
Argumentai už
Kokybiška prekė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
BeautyQueenGr
08/12/2021
Lietuva
Rekomenduoju
Labai puikus rinkinukas - tiesiog būtinas. Puiku, kad buteliukai skirtingo dydžio. Vaikutis noriai valgo iš šių buteliukų. Čiulptuką taip pat mėgsta. Šaunu, kad pridėtas ir plovimo įrankis. Tikrai viskas ko reikia nuo pat pradžių. Rekomenduoju. Philips kampanijos apžvalga.
Argumentai už
Buteliukų antgalis, kūdikis noriai ima
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD301/01 Pirmasis rinkinys kūdikiui „Natural“
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.