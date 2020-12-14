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Nutraukta gamyba
„Classic+ (naujas)
Priešingai nei kituose buteliukuose, dabar čiulptuke yra integruota kliniškai patvirtinta dieglius mažinanti sistema, todėl buteliuką lengva plauti ir teisingai surinkti. Kūdikiui maitinantis unikalus vožtuvas ant čiulptuko atsidaro ir leidžia orui patekti į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.
Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“. Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min., p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.*
Išskirtinis vožtuvas, esantis ant čiulptuko, lankstosi pagal kūdikio maitinimosi ritmą. Pienas teka kūdikio kontroliuojama tėkme ir tai apsaugo nuo persivalgymo, atpylimų, atsirūgimų ir vidurių pūtimo.
5.0
iš 5
17
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Fresalinka
14/12/2020
Polska
Idealna dla noworodków
Polecam po przetestowaniu miliona butelek .Z czystym sercem polecam idealna budowa i cena
Argumentai už
Smoczek zbliżony budowa do piersi mamy,antykolkowa
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD371/00 Zestaw dla noworodków
rosemary
23/04/2016
Polska
Zestaw doskonały
Długo zastanawiałam się nad wyborem odpowiedniej butelki dla mojego dziecka. Za namową siostry zakupiłam zestaw Philips Avent +. W skład zestawu wchodzą 2 butelki o poj. 125 ml, 2 butelki o poj. 260 ml, 4 smoczki do butelek, szczotka do mycia butelek oraz silikonowy smoczek ortodontyczny 0-6 m-cy. Niezbędny zestaw dla każdej przyszłej mamy. Butelki posiadają system antykolkowy, który sprawdził się u nas znakomicie. Butelki są bardzo wygodne w użyciu i utrzymaniu czystości. Mają wyraźnie zaznaczoną podziałkę, więc bez problemu przygotujemy odpowiednią porcję mleka. Butelki wykonane są z bezpiecznych i trwałych materiałów, odpornych na zużycie i uszkodzenia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Lilinka-17
05/05/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Vsem doporucuji !
Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene
Argumentai už
Dokonale provedene
Argumentai prieš
Zadne nejsou
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Pastebėta, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, buvo mažiau kankinami dieglių, nei kūdikiai, maitinami iš įprastinio buteliuko. Be to, 2 savaičių kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, buvo ramesni, nei kūdikiai, maitinami iš kitų buteliukų.