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  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPirmasis rinkinys kūdikiui

SCD371/00

5
| (17) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
Patogus „Philips Avent“ rinkinys SCD371/00 su 4 „Classic+“ buteliukais (2 x 4 oz ir 2 x 9 oz), buteliukų ir žindukų šepetėliu ir baltu permatomu čiulptuku 0–6 mėnesių kūdikiui.
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Lengvai plaunamas, todėl užtikrinsite tobulą švarą

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

  • „Classic+ (naujas)

Įrodyta, kad dieglius mažinanti sistema sumažina dieglius*

Įrodyta, kad dieglius mažinanti sistema sumažina dieglius*

Priešingai nei kituose buteliukuose, dabar čiulptuke yra integruota kliniškai patvirtinta dieglius mažinanti sistema, todėl buteliuką lengva plauti ir teisingai surinkti. Kūdikiui maitinantis unikalus vožtuvas ant čiulptuko atsidaro ir leidžia orui patekti į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.

Ramesnis kūdikis, ypač naktį

Ramesnis kūdikis, ypač naktį

Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“. Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min., p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.*

Kūdikis kontroliuoja pieno tėkmę, todėl mažiau atpylimų, atsirūgimų ir vidurių pūtimo

Kūdikis kontroliuoja pieno tėkmę, todėl mažiau atpylimų, atsirūgimų ir vidurių pūtimo

Išskirtinis vožtuvas, esantis ant čiulptuko, lankstosi pagal kūdikio maitinimosi ritmą. Pienas teka kūdikio kontroliuojama tėkme ir tai apsaugo nuo persivalgymo, atpylimų, atsirūgimų ir vidurių pūtimo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

17

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

14/12/2020

Polska

Polska

Idealna dla noworodków

Polecam po przetestowaniu miliona butelek .Z czystym sercem polecam idealna budowa i cena

Argumentai už

Smoczek zbliżony budowa do piersi mamy,antykolkowa

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD371/00 Zestaw dla noworodków

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD371/00 Zestaw dla noworodków

23/04/2016

Polska

Polska

Zestaw doskonały

Długo zastanawiałam się nad wyborem odpowiedniej butelki dla mojego dziecka. Za namową siostry zakupiłam zestaw Philips Avent +. W skład zestawu wchodzą 2 butelki o poj. 125 ml, 2 butelki o poj. 260 ml, 4 smoczki do butelek, szczotka do mycia butelek oraz silikonowy smoczek ortodontyczny 0-6 m-cy. Niezbędny zestaw dla każdej przyszłej mamy. Butelki posiadają system antykolkowy, który sprawdził się u nas znakomicie. Butelki są bardzo wygodne w użyciu i utrzymaniu czystości. Mają wyraźnie zaznaczoną podziałkę, więc bez problemu przygotujemy odpowiednią porcję mleka. Butelki wykonane są z bezpiecznych i trwałych materiałów, odpornych na zużycie i uszkodzenia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD371/00 Zestaw dla noworodków

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD371/00 Zestaw dla noworodków

05/05/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Vsem doporucuji !

Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene

Argumentai už

Dokonale provedene

Argumentai prieš

Zadne nejsou

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pastebėta, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, buvo mažiau kankinami dieglių, nei kūdikiai, maitinami iš įprastinio buteliuko. Be to, 2 savaičių kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, buvo ramesni, nei kūdikiai, maitinami iš kitų buteliukų.