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  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent Audio MonitorsDECT kūdikių stebėjimo įrenginys

SCD580/00

4.9
| (40) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
Kūdikių stebėjimo prietaisas „Philips Avent“ SCD580/00 – tai komfortas ir užtikrintumas jums ir jūsų kūdikiui. Patikimiausias ryšys dera su įvairiomis raminimo funkcijomis. Jūsų mažyliui patiks nakties šviesos projekcija!
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Užtikrintumas ir gera savijauta jums ir jūsų kūdikiui

Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu

  • 100 % privatus ryšys

  • Žvaigždėtos nakties šviesos projekcija

  • Dvikryptis ryšys ir MP3 lopšinės

  • Vibracijos signalas

Nuraminkite kūdikį naudodami žvaigždėtos nakties šviesos projekciją

Paguldžius kūdikį į lovytę jis vis tiek gali būti neramus. Naudodamiesi žvaigždėtos nakties šviesos projekcija, kurią galima įjungti tėvų arba kūdikio įrenginiu, nuraminsite ir užmigdysite savo kūdikį (nuotolinio aktyvinimo funkcija neveikia JAV ir Kanadoje).

Naktinė lemputė + MP3 funkcija „Įjunkite ir klausykitės“

Švelniai nuraminkite kūdikį savo pasirinkta daina ir šilta, raminančia naktine lempute. Naudodami MP3 funkciją „Įjunkite ir klausykitės“ galite klausytis savo pasirinktų dainų. Girdėdamas savo kambaryje jūsų asmeninę muziką kūdikis ramiai ir greitai užmigs (nuotolinio aktyvinimo funkcija neveikia JAV ir Kanadoje).

DECT technologija užtikrina, kad įrenginys veiktų be trukdžių ir 100 % privačiai

DECT technologija užtikrina, kad įrenginys veiktų be trukdžių ir 100 % privačiai

Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys gaminiai, pvz., kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

40

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Patogi

Labai patogi mobilioji auklė, ryšys geras, ilgai veikia baterija, pranešama, kai išeinama iš ryšio zonos ribų, leidžia tėvams kalbėti su kūdikiu, kartais to užtenka, kad vaikas nurimtų ir vėl užmigtų. Yra galimybė naudoti žvaigždėtą švieselę, mano kūdikis su ja užmiega kiekvieną naktį, labai raminančiai veikia. Taip pat galima paleisti lopšines.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD580/00 DECT kūdikių stebėjimo įrenginys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD580/00 DECT kūdikių stebėjimo įrenginys

18/12/2014

Polska

Polska

Ten produkt spełania wszystkie swoje funkcje

Kupiłem to dla swojej małżonki. Sprawdza się znakomicie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

12/12/2014

Polska

Polska

Tak, polecam ten produkt.

Ta elektroniczna niania zapowiada się naprawdę doskonale. Daje poczucie bezpieczeństwa w szczególności jeżeli posiada się mieszkanie 2 poziomowe.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.