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Nutraukta gamyba
100 % privatus ryšys
Žvaigždėtos nakties šviesos projekcija
Dvikryptis ryšys ir MP3 lopšinės
Vibracijos signalas
Paguldžius kūdikį į lovytę jis vis tiek gali būti neramus. Naudodamiesi žvaigždėtos nakties šviesos projekcija, kurią galima įjungti tėvų arba kūdikio įrenginiu, nuraminsite ir užmigdysite savo kūdikį (nuotolinio aktyvinimo funkcija neveikia JAV ir Kanadoje).
Švelniai nuraminkite kūdikį savo pasirinkta daina ir šilta, raminančia naktine lempute. Naudodami MP3 funkciją „Įjunkite ir klausykitės“ galite klausytis savo pasirinktų dainų. Girdėdamas savo kambaryje jūsų asmeninę muziką kūdikis ramiai ir greitai užmigs (nuotolinio aktyvinimo funkcija neveikia JAV ir Kanadoje).
Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys gaminiai, pvz., kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.
4.9
iš 5
40
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Karolina9
17/06/2016
Lietuva
Patogi
Labai patogi mobilioji auklė, ryšys geras, ilgai veikia baterija, pranešama, kai išeinama iš ryšio zonos ribų, leidžia tėvams kalbėti su kūdikiu, kartais to užtenka, kad vaikas nurimtų ir vėl užmigtų. Yra galimybė naudoti žvaigždėtą švieselę, mano kūdikis su ja užmiega kiekvieną naktį, labai raminančiai veikia. Taip pat galima paleisti lopšines.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD580/00 DECT kūdikių stebėjimo įrenginys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD580/00 DECT kūdikių stebėjimo įrenginys
kogi
18/12/2014
Polska
Ten produkt spełania wszystkie swoje funkcje
Kupiłem to dla swojej małżonki. Sprawdza się znakomicie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Piotr12
12/12/2014
Polska
Tak, polecam ten produkt.
Ta elektroniczna niania zapowiada się naprawdę doskonale. Daje poczucie bezpieczeństwa w szczególności jeżeli posiada się mieszkanie 2 poziomowe.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.