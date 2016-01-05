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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SCD610/00
Suderinamas su 4 kam.
Palaikykite ryšį su kūdikiu savo namuose 150 m atstumu
Matykite savo kūdikį ir dieną ir naktį. Visomis spalvomis dieną ir infraraudonaisiais spinduliais nespalvinį naktį
Girdėkite tik kūdikį ir nieko daugiau. Jūsų monitorius gali automatiškai pasirinkti iš 120 kanalų, kad jūsų ryšys būtų be jokių trukdžių
4.2
iš 5
6
Atsiliepimai
mariuszko17
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
weronika87
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
ela31
21/12/2014
Polska
Rewelacyjny :)
Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.