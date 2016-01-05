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  • Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventSkaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

SCD610/00

4.2
| (6) Atsiliepimai
Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
Mūsų skaitmeninė vaizdinė kūdikių stebėjimo technologija užtikrina saugų ir privatų ryšį su kūdikiu visą laiką.
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Stebėjimas dieną ir naktį bet kurioje namų vietoje

Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu

  • Suderinamas su 4 kam.

150 m diapazonas

150 m diapazonas

Palaikykite ryšį su kūdikiu savo namuose 150 m atstumu

2,4 colio LCD ekranas su dienos ir nakties režimu

2,4 colio LCD ekranas su dienos ir nakties režimu

Matykite savo kūdikį ir dieną ir naktį. Visomis spalvomis dieną ir infraraudonaisiais spinduliais nespalvinį naktį

Automatinio kanalo pasirinkimas

Automatinio kanalo pasirinkimas

Girdėkite tik kūdikį ir nieko daugiau. Jūsų monitorius gali automatiškai pasirinkti iš 120 kanalų, kad jūsų ryšys būtų be jokių trukdžių

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.2

iš 5

6

Atsiliepimai

4
1

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

21/12/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny :)

Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 